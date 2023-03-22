الأغلى في الدوري الإنجليزي.. برايتون يكشف قيمة حصول تشيلسي على خدمات بوتر

الأربعاء، 22 مارس 2023 - 22:49

كتب : FilGoal

جراهام بوتر مدرب تشيلسي

كشف تقرير برايتون الإنجليزي المالي السنوي قيمة التسوية التي حصل عليها النادي من تشيلسي للحصول على خدمات جراهام بوتر المدير الفني.

وأقال تشيلسي الإنجليزي مدربه الألماني توماس توخيل في سبتمبر الماضي، وعيّن بوتر خلفا له.

وأشارت التقارير لدفع تشيلسي 20 مليون جنيه إسترليني لـ برايتون من أجل أن يتولى المدرب مهمة تدريب البلوز.

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وبحسب البيان المالي لـ برايتون الذي نُشر على موقع النادي، امتلئت خزينة برايتون بـ 21.5 مليون جنيه إسترليني مقابل رحيل مدربه.

وبذلك أصبحت تلك القيمة الأعلى المدفوعة للحصول على خدمات مدرب في كرة القدم وفي تاريخ الدوري الإنجليزي بحسب تقرير صحيفة "ذا صن" الإنجليزية.

وهو أقل مما دفعه بايرن ميونيخ لاستقدام يوليان ناجلسمان مدرب لايبزج الألماني والذي يُقدر بـ 22 مليون يورو كأغلى قيمة تُدفع لمدرب.

وصرف تشيلسي ما يزيد عند 600 مليون يورو في سوقي الانتقالات الصيفية والشتوية.

وقاد بوتر مدرب تشيلسي الفريق في 30 مباراة بجميع المسابقات.

حقق الفوز في 12 وتعادل في 8 وخسر 10.

وقاد الفريق لربع نهائي دوري أبطال أوروبا ويستعد لمواجهة ريال مدريد الإسباني حامل اللقب.

وستكون أول مباراة لتشيلسي عقب نهاية التوقف الدولي ضد أستون فيلا في الأول من أبريل المقبل.

جراهام بوتر تشيلسي برايتون الدوري الإنجليزي
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