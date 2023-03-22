كوكوريا: لم أكن أعرف أين يلعب إنزو فيرنانديز.. توجب أن أبحث عنه في هاتفي

الأربعاء، 22 مارس 2023 - 22:45

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز - تشيلسي

اعترف مارك كوكوريا لاعب تشيلسي أنه لم يكن يعرف زميله إنزو فيرنانديز منذ أسابيع قليلة.

ويتزامل كوكوريا وإنزو في صفوف تشيلسي منذ يناير الماضي بعد انتقال الأرجنتيني إلى البلوز قادمًا من بنفيكا.

وقال كوكوريا عبر شبكة إي إس بي إن: "أحب مشاهدة مباريات أصدقائي، ولهذا كنت أشاهد مباريات الأرجنتين من أجل أليكسيس ماك آليستر".

وأضاف: "وسريعًا قلت: يعجبني كثيرًا هذا اللاعب رقم 24! إنه مميز للغاية".

وتابع: "لكني لم أكن أعرف أين يلعب من الأساس، توجب أن أمسك بهاتفي الجوال وأبحث عن ناديه".

وأكمل: "مع توالي المباريات، أخبرت عائلتي وأصدقائي أن هذا اللاعب يعجبني للغاية، وأخيرًا حضر إلى تشيلسي".

وأتم: "إنه يتأقلم حتى الآن، لكنه لعب مباريات جيدة بالفعل، تعاقدنا مع لاعب وسط عظيم".

وتألق إنزو في كأس العالم 2022 وفاز بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة التي توجت بها بلاده.

وتزامل كوكوريا مع ماك آليستر في صفوف برايتون آند هوف ألبيون، قبل أن يرحل الظهير الإسباني إلى تشيلسي مطلع الموسم الجاري.

وانضم إنزو إلى تشيلسي مقابل 121 مليون يورو، وخاض من وقتها 9 مباريات.

كوكوريا تشيلسي الدوري الإنجليزي إنزو فيرنانديز
نرشح لكم
الأغلى في الدوري الإنجليزي.. برايتون يكشف قيمة حصول تشيلسي على خدمات بوتر لاعب إيفرتون السابق: أدمنت المخدرات 25 عاما و"قتلت أبي".. لكن وفاة أمي أيقظتني رومانو: تشامبرلين يغادر ليفربول مجانا سكاي: جاسم بن حمد يقدم عرضا قياسيا في عالم الرياضة لشراء مانشستر يونايتد عودة إريكسن إلى مانشستر يونايتد تقترب تقارير: الشيخ جاسم يتقدم سباق شراء مانشستر.. وموعد البيع المنتظر من جلايزرز ذا تايمز: شكوك حول لحاق هالاند بمواجهة ليفربول حوار - دوكوري: صلاح واجهة مميزة للإسلام.. أصوم كل أيام رمضان وإدريسا جانا إمامنا
أخر الأخبار
وهدان: الزمالك استقر على المدرب الجديد وهذا موعد الإعلان عنه 2 ساعة | الكرة المصرية
وكيله: وجود رونالدو ساهم في إنهاء أزمة النصر وأبو جبل 2 ساعة | الدوري المصري
في الـ31 من عمره.. فرشاليكو يعتزل كرة القدم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
لا أحد يستطيع إيقافهم.. السنغال الأولمبي يضرب مالي بثلاثية في تصفيات إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
كرة يد - خسارة مدوية لـ علي زين وممدوح هاشم.. وفوز يحيى الدرع في ملحق دوري الأبطال 2 ساعة | كرة يد
ساوثجيت: أتمنى أن تمر مباراة إيطاليا وإنجلترا دون أي مشاكل 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الأغلى في الدوري الإنجليزي.. برايتون يكشف قيمة حصول تشيلسي على خدمات بوتر 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
كوكوريا: لم أكن أعرف أين يلعب إنزو فيرنانديز.. توجب أن أبحث عنه في هاتفي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال