بحضور محترف سموحة وأسطورتين.. تعادلين مخيبين بين سيراليون وساو تومي وبنين ورواندا

تعادلت سيراليون أمام ساو تومي وبرينسيبي بهدفين لكل منتخب في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأقيمت المباراة في ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، وعرفت تعثر المنتخبين سويًا.

وتقدّم القائد لويس ليال للضيوف في الدقيقة 43.

لكن مصطفى بوندو لاعب أندروا الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، تعادل لـ سيراليون في الدقيقة 48.

ساو تومي وبرينيسيبي عادت للتقدم في الدقيقة 59 بواسطة ليال مهاجم أرسنال الأرجنتيني، ليرفع اللاعب المولود في البرتغال رصيده إلى 10 أهداف دولية في صدارة الهدافين التاريخيين لبلاده.

سيراليون بعدها لم تنتظر كثيرًا، فأدركت التعادل في الدقيقة 78 عن طريق أبو كوميه.

لترفع سيراليون رصيدها إلى نقطتين في المركز الثالث بالمجموعة، وتحصد ساو تومي وبرينسيبي أول نقطة في التصفيات.

وتتصدر نيجيريا المجموعة برصيد 6 نقاط، ومن خلفها غينيا بيساو بأربع نقاط.

وتستقبل نيجيريا نظيرتها غينيا بيساو الجمعة في العاصمة أبوجا.

ويلتقي منتخب ساو تومي وبرينسيبي بـ سيراليون مجددًا في الجولة الرابعة يوم 27 مارس في أغادير أيضًا.

وفي المجموعة 12، تعادلت بنين أمام ضيفتها رواندا بهدفٍ لكل طرف في ملعب الصداقة بمدينة كوتونو.

تقدّمت رواندا بهدف جيلبرت موجيشا في الدقيقة 13 من عمر اللقاء.

وانتظرت بنين حتى الدقيقة 82 لتدرك التعادل بواسطة ستيف موني لاعب بريست.

ورفع موني رصيده إلى 14 هدفًا دوليًا، وسجّل مع بنين لأول مرة منذ مارس 2022.

وشهدت المباراة دخول دوكو دودو لاعب وسط سموحة في صفوف بنين بالدقيقة 59.

لكن دودو لم يكن المشارك الأكثر أهمية من مقاعد البدلاء، وإنما الأسطورة ستيفن سيسينيون.

وظهر سيسينيون (38 عامًا) بقميص بنين للعام رقم 19 على التوالي، إذ شارك دوليًا لأول مرة في 2004.

ويعود سيسينيون للظهور دوليًا لأول مرة منذ نوفمبر 2019.

ويلعب سيسينيون حاليًا في فريق سيرينس المالطي، وسبق له تمثيل أندية باريس سان جيرمان، وسندرلاند، ووست بروميتش ألبيون، ومونبلييه.

وحصدت بنين أول نقطة في التصفيات وظلت في المركز الرابع بالمجموعة، فيما رفعت رواندا رصيدها إلى نقطتين في المركز الثالث.

وتتصدر السنغال المجموعة برصيد 6 نقاط، وتطاردها موزمبيق برصيد 4 نقاط.

وتستقبل السنغال بطلة إفريقيا منتخب موزمبيق الجمعة في داكار.

وتقام مباراة الجولة الرابعة بين رواندا وبنين يوم 27 مارس الجاري في مدينة بوتاري.