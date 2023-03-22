سكالوني يرد على انضمام هداف الدوري الأرجنتيني لـ منتخب إيطاليا

أوضح ليونيل سكالوني المدير الفني لـ منتخب الأرجنتين لماذا لم يضم ماتيو ريتيجوي مهاجم تيجيري هداف الدوري الأرجنتيني والذي انضم لقائمة منتخب إيطاليا.

وضم روبرتو مانشيني المدير الفني لـ إيطالي ريتيجوي لمواجهتي إنجلترا ومالطا في تصفيات يورو 2024.

ويقضي المهاجم البالغ 23 عاما الموسم الثاني له على التوالي مُعارا من بوكا جونيورز لـ تيجري.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي: "إذا لعب لـ منتخب إيطاليا سيؤدي بشكل جيد".

وأضاف "ليس من المنطقي أن نفكر في إمكانية لعبه للأرجنتين ونؤثر على مستقبل اللاعب إذا لم نكن مقتنعين".

وأردف "الأمر حدث مع ماركوس سينيسي، ليس من المنطقي أن نوقف مسيرة لاعب، لدينا لاعبين كُثر أفضل في نفس المركز، والمستقبل سيخبرنا بصحة قرارنا".

في مايو 2022 فأن مدافع فيينورد الهولندي السابق حظي بالاستدعاء لارتداء قميص منتخبي الأرجنتين وإيطاليا قبل لقائهما في مباراة "النهائي" وفضّل ارتداء قميص التانجو. (طالع التفاصيل)

المهاجم الذي وُلد في الأرجنتين يمتلك جواز سفر إيطالي نسبة لجده الذي تعود أصوله لصقلية.

وقال ريتيجوي عبر شبكة ESPN: "أنا سعيد للغاية وفخور بحدوث ذلك معي، هذه خطوة مهمة لي ولعائلتي، سعيد لهذه الخطوة بأنني سأمثل واحد من أهم المنتخبات في العالم".

وأضاف "أريد شكر كل زملائي الذين ساعدوني على العيش بذلك، بدءا من إستوديانتيس وتاييريس وبوكا والآن تيجري، المدرب وطاقمه الفني الثقة للعب وأن أصبح لاعبا وشخصا أفضل".

وأردف "أدين لزملائي بالكثير الذين ساعدوني كثيرا".

ريتيجوي حصد لقب هداف الدوري الأرجنتيني الموسم الماضي برصيد 19 هدفا.

ثم سجل الموسم الحالي 6 أهداف يتصدر بها ترتيب هدافي المسابقة بعد مرور 8 جولات.

وارتفع عدد الأسماء التي اعتمد عليها مانشيني في منتخب إيطاليا لـ 102 لاعبا منذ توليه المهمة الفنية لأبطال أوروبا.

من جانبه قال مانشيني في المؤتمر الصحفي: "نتابع ريتيجوي منذ فترة، يلعب بشكل منتظم في الدوري الأرجنتيني، ولديه جودة نتفقدها في الوقت الحالي".

ويمثل مركز المهاجم صداعا في رأس مانشيني بإيطاليا، إذ يعاني تشيرو إيموبيلي هداف لاتسيو من الإصابة وكذلك عاد جيانلوكا سكاماكا وجياكومو راسبادوري من الإصابة.