تشكيل زامبيا الأولمبي - أندرو فيري يقود الهجوم ضد مصر.. وخماسي في الوسط

الأربعاء، 22 مارس 2023 - 17:37

كتب : FilGoal

زامبيا تحت 23 سنة

يقود أندرو فيري هجوم منتخب زامبيا الأولمبي في مواجهة مصر في المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ويلتقي المنتخبان فى السادسة مساء اليوم الأربعاء باستاد الدفاع الجوى في تصفيات أمم إفريقيا وهى البطولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الإولمبية باريس 2024.

وجاء تشكيل زامبيا:

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حراسة المرمى: فرانسيس موانسا

الدفاع: إيمانويل بواليا - هابي نيسكو - ميجيل شانجا - ماتيوس تشابالا

الوسط: جولدن ماشاتا - جون كوسامو - جوشوا موتال - جيفت مافيندي - ويلسون سوشو

الهجوم: أندرو فيري

وعلى دكة البدلاء: موكوكو تشيلفويا - باتريك جوندوي - جيمي مايوكا - جون تشيهيمبا - ريكي باندا - ماهانا تشيويسا - شارب نجوفو

وسيلعب منتخب مصر بالقميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء، ويرتدي حارس مرمى منتخب مصر اللون الأصفر.

بينما يرتدى المنتخب الزامبي الزى الأخضر الكامل ويرتدي الحارس الزى الأزرق.

وتم تعديل موعد الإياب وسيقام يوم 26 مارس الجاري بدلا من يوم 27 لنفس الشهر في زامبيا بناء على طلب من الاتحاد الزامبي.

وفاز منتخب مصر الأولمبي على السودان بهدف دون مقابل في مباراة ودية أقيمت على ملعب المقاولون العرب استعدادا لمواجهة زامبيا.

وجاءت قائمة منتخب مصر للمباراتين كالتالي:

حراسة المرمى: علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) - حمزة علاء (الأهلي) - يوسف نادر (بيراميدز) - محمد أحمد "سيحا" (المقاولون العرب).

الدفاع: محمد أشرف (الأهلي) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد طارق (الزمالك) – حاتم محمد "سكر" (الزمالك) – محمد مغربي (سموحة) – عبد الرحمن جودة (بيراميدز) – محمد حمدي – أحمد عيد (إنبي) – عمر فايد (المقاولون العرب) – أحمد سيد عبد النبي (الداخلية) – إياد العسقلاني (الإسماعيلي).

الوسط: أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) - رأفت خليل (الأهلي) - محمد حسام "بيسو" (الزمالك) - مصطفى سعد (سموحة) – محمود صابر (بيراميدز) – عماد ميهوب (إنبي) – زياد فرج (المصري) – عربي بدر (طلائع الجيش) – محمد شحاتة (طلائع الجيش) – محمود جهاد (فاركو) – عبد الغني محمد (الاتحاد) – علي زعزع (فيوتشر) – مصطفى أشرف (بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني) - إبراهيم عادل (بيراميدز).

الهجوم: عبد الرحمن عاطف (غزل المحلة) – أحمد عاطف "قطة" (المقاولون العرب) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

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