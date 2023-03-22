أوسيمين: ما يفعله ماني مع الشعب السنغالي يلهمني

الأربعاء، 22 مارس 2023 - 16:21

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نابولي وفرانكفورت

أوضح النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي أنه تأثر بما يفعله ساديو ماني مع شعبه السنغالي ويسعى لتكرار ذلك.

ويشارك ماني نجم بايرن ميونيخ في مشاريع خيرية عديدة في المناطق الأكثر فقرا بالسنغال، مثل العديد من اللاعبين على مستوى العالم.

وقال أوسيمين في تصريحات نشرتها جريدة إل ماتينو: "لقد ألهمني ما يفعله ساديو ماني لشعبه، حتى لو كان مشروعي سيكون مشروعًا مختلفًا".

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وأضاف "ماني يساعد المجتمع السنغالي وأنا أريد مساعدة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة ليس فقط في نيجيريا، ولكن في إفريقيا كلها".

وأتم "أنا جاهز لبدء المشروع الخيري الخاص بي وأريد أن أفعل ذلك بكل ما في وسعي".

أوسيمين يعيش أفضل مواسمه الكروية مع فريقه نابولي، الذي اقترب من التتويج بالدوري الإيطالي.

كما بلغ الفريق ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وينتظر مواجهة مواطنه ميلان الشهر المقبل.

وسجل الدولي النيجيري 25 هدفا في 29 مباراة شارك فيها هذا الموسم.

ويتواجد أوسيمين حاليا في معسكر منتخب نيجيريا الذي يستعد لمواجهة غانا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

إفريقيا نابولي نيجيريا السنغال ساديو ماني فيكتور أوسيمين
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