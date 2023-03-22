الكشف عن أسعار تذاكر مباراة مصر ومالاوي

الأربعاء، 22 مارس 2023 - 15:33

كتب : FilGoal

منتخب مصر

أعلنت شركة تذكرتي عن طرح تذاكر مباراة مصر ومالاوي في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2023.

ويلعب منتخب مصر مع مالاوي في الجولة الثالثة من التصفيات على استاد الدفاع الجوي.

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:

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الدرجة الثالثة: 50 جنيه

الدرجة الثانية: 75 جنيه

الدرجة الأولى: 150 جنيه

وفاز منتخب مصر على غينيا في الجولة الأولى من التصفيات بهدف دون مقابل، ثم خسر أمام إثيوبيا بهدفين دون رد ليتواجد في المركز الأخير بفارق الأهداف.

على الجانب الآخر، فاز منتخب مالاوي على إثيوبيا بهدفين مقابل هدف واحد، ثم خسر أمام غينيا بهدف دون رد.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 24 مارس الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد الدفاع الجوي.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، بجانب تايم سبورتس الأرضية والتي يعلق فيها على اللقاء محمد البوشي.

ويلعب منتخب مصر أمام مالاوي مجددا في الجولة الرابعة يوم 28 مارس الجاري.

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وتضم قائمة الفراعنة 24 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد صبحي (الزمالك).

الدفاع: أحمد فتوح (الزمالك) - محمد هاني (الأهلي) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) - علي جبر (بيراميدز) - أسامة جلال (بيراميدز) - هشام صلاح (الاتحاد) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمد عبد المنعم (الأهلي).

الوسط: طارق حامد (اتحاد جدة السعودي) - حمدي فتحي (الأهلي) - إمام عاشور (ميتيلاند الدنماركي) - محمود حمادة (فاركو) - مروان عطية (الأهلي) - أحمد عبد القادر (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز).

الهجوم: أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور التركي) -عمر مرموش (فولفسبورج الألماني) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - محمود كهربا (الأهلي).

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