عودة إريكسن إلى مانشستر يونايتد تقترب

الأربعاء، 22 مارس 2023 - 15:26

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - مانشستر يونايتد وبيرنلي

اقترب الدنماركي كريستيان إريكسن من العودة لصفوف مانشستر يونايتد بعد تعافيه من الإصابة.

كريستيان إريكسن

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

ونشر اللاعب ثلاث صور مختلفة له، الأولى كانت وقت وجود الجبيرة في قدمه ثم بعد التخلص منها وأخيرا بحذاء لعب كرة القدم في إشارة لقرب عودته.

وتعرض كريستيان إريكسن للإصابة في نهاية يناير الماضي خلال مباراة ريدينج في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأعلن بعدها مانشستر يونايتد غياب اللاعب حتى نهاية إبريل أو بداية مايو.

ولكن تين هاج قال في تصريحات لموقع النادي قبل أيام قليلة: "سيعود إريكسن في الشهر القادم. إنه يحرز تقدما كبيرا في برنامجه التأهيلي".

وأضاف "الأمور تسير بشكل جيد للغاية، وسنرى كيف ستتطور حالته في الأسابيع القليلة المقبلة".

وانضم متوسط الميدان الدنماركي إلى يونايتد الصيف الماضي قادما من برنتفورد.

وشارك صاحب الـ30 عاما الموسم الحالي مع مانشستر يونايتد في 31 مباراة، نجح خلالها في تسجل هدفين وصناعة 9 آخرين.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي كريستيان إريكسن
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