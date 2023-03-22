ذا تايمز: شكوك حول لحاق هالاند بمواجهة ليفربول

أثارت إصابة إيرلينج هالاند الشكوك حول لحاقه بمواجهة مانشستر سيتي ضد ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وكان الاتحاد النرويجي قد أعلن غياب هالاند عن مواجهتي إسبانيا وجورجيا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2024.

ويتواجد منتخب النرويج في المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة للبطولة في ألمانيا في صيف 2024.

وكشفت صحيفة ذا تايمز أن إصابة هالاند ليست خطيرة ولكن الطاقم الطبي في مانشستر سيتي غير متأكد من لحاقه بمواجهة ليفربول.

ويعاني هالاند من آلام في الفخذ عقب مواجهة بيرنلي في الكأس.

وأشارت الصحيفة إلى أن استبعاد هالاند من قائمة النرويج أمر احترازي خوفا من تفاقم الإصابة.

ولم يتحدد موعد عودة هالاند إلى بريطانيا مجددا، ولكن سيخضع لمزيد من الفحوصات لحسم موقفه بشكل نهائي من مواجهة ليفربول.

ورفقة النرويج يتواجد كل من جورجيا وقبرص وإسبانيا وأسكتلندا.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للنهائيات مباشرة.

ويحتل هالاند المركز الثامن في ترتيب هدافي النرويجي تاريخيا برصيد 21 هدفا في 23 مباراة.

ويتصدر يورين يوفي ترتيب هدافي النرويج تاريخيا برصيد 33 هدفا في 45 مباراة.