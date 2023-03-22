هل يصطدم رونالدو بـ حجازي وطارق حامد مجددا؟ تحديد موعد نصف نهائي كأس السعودية

الأربعاء، 22 مارس 2023 - 11:51

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - كريستيانو رونالدو

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويصطدم اتحاد جدة بالهلال في نصف النهائي الأول، بينما يلعب النصر ضد الوحدة في نصف النهائي الآخر.

وحدد الاتحاد السعودي موعد صدام اتحاد جدة وضيفه الهلال يوم 23 أبريل المقبل، والذي يوافق ثالث أيام عيد الفطر.

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وتنطلق المباراة في التاسعة بتوقيت السعودية (الثامنة بتوقيت مصر).

فيما حدد يوم 24 أبريل كموعد لمباراة النصر ضد ضيفه الوحدة.

وتنطلق المباراة في التاسعة بتوقيت السعودية (الثامنة بتوقيت مصر).

في حالة تأهل اتحاد جدة والنصر سيتجدد اللقاء بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر والثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.

ولعب رونالدو ضد الثنائي المصري مرتين، وفي المباراتين انتصر اتحاد جدة على النصر.

أول مباراة كانت في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، والثانية كانت في قمة الجولة 20 الدوري السعودي.

كريستيانو رونالدو طارق حامد أحمد حجازي النصر اتحاد جدة كأس خادم الحرمين
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