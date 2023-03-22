زيكو: تفاجأت بطلب الحدود 40 مليون لبيعي.. لا يوجد لاعب في مصر يستحق هذا المبلغ

شدد مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" لاعب حرس الحدود على أنه لا يركز على العروض حاليا ولكن كل تركيزه منصب على مساعدة حرس الحدود على البقاء في الدوري المصري الممتاز.

وقال زيكو عبر قناة الحياة: "نركز حاليا على إخراج النادي من الكبوة التي يمر بها لأن حرس الحدود صاحب بطولات والمكان الحالي لا يليق به".

واستمر "لدينا فترة توقف جيدة ونركز على المباراة المقبلة في الدولي، والفوز على المقاولون العرب قدم إلينا دفعة قوية".

وتابع "أحمد أيوب أعطاني ثقة كبيرة ويجعلني مرتاحا في الملعب ويوجهني بشكل جيد جدا وله فضل كبير في ظهوري بذلك الشكل وهو شخص محترم داخل وخارج كرة القدم ونتمنى أن نقدم له أي شيء في المقابل لأنه تعب معنا منذ بداية الموسم".

وواصل "جائزة رجل المباراة؟ أنا أؤدي في الملعب ولا أفكر في الجوائز، ولكن أنا حصلت عليها 4 مرات وهناك مباريات أخرى كنت أرى نفسي الأفضل ولكن النتيجة تفرق وبإذن الله سيزيد العدد خلال الـ 15 مباراة القادمين".

وحصل زيكو على جائزة رجل المباراة في 4 مرات منذ بداية الموسم الحالي.

وتحدث زيكو عن العروض التي تلقاها قائلا: "حرس الحدود ناد كبير وأترك جميع العروض لهم وفي شهر يناير وصلت بعض العروض لي ولكن النادي أخبرني باحتياجه لي ولم أتأخر عنه وأخبرتهم إنني معكم في أي وقت وحاليا أنا أركز مع الفريق والحديث عن انتقالات الصيف شيء مبكر والأهم حاليا هو بقاء النادي في الدوري".

وشدد "تفاجأت بطلب النادي 40 مليون جنيه لرحيلي ولكن أرى أن لا يوجد لاعب في مصر يستحق 40 أو 30 مليون ولكن الأمر يتعلق بالاستثمار والأمر يخص النادي حتى لو طلب 50 مليون جنيه".

وأضاف "ارتداء قميص الأهلي أو الزمالك شرف لأي شخص وأنا أترك كل شيء لله ولو لي نصيب في ارتداء قميص أي ناد سيكون من خلال حرس الحدود لأنه المتحكم في كل شيء وفي النهاية من سيدفع أكثر هو من يحصل على اللاعبين".

وتحدث زيكو عن الانضمام لمنتخب مصر قائلا: "تشرفت بالانضمام لمنتخب مصر في المعسكر الأول وروي فيتوريا رحب بي وتحدثنا في أكثر من شيء منها نقاط ضعفي والتي بدأت في تطويرها وأشكره على ضمي لأن ذلك أعطاني دفعة كبيرة وأتمنى أن يحققوا النصر وأن نحصل على الـ 6 نقاط من مواجهة مالاوي لضمان التأهل لكأس الأمم بنسبة كبيرة".

وأتم "بكل تأكيد حزنت لعدم اختياري في معسكر مصر الحالي مثل أي لاعب ولكن لم حزني لم يكن بسبب المدرب ولكنني قلت أنني قد قصرت بكل تأكيد".

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن تحديد حرس الحدود لمبلغ 40 مليون جنيه لبيع زيكو. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ 25 عاما شارك في 20 مباراة بقميص حرس الحدود منذ بداية الموسم الحالي وخلالهم نجح في تسجيل 6 أهداف وصنع هدفا.

ويحتل حرس الحدود المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة عن البنك الأهلي صاحب المركز الـ 15 غير المؤدي للهبوط.