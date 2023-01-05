مصدر من حرس الحدود لـ في الجول: ثلاثة عروض لـ ضم زيكو وحددنا سعر اللاعب.. وموقف الأهلي

كشف مصدر من نادي حرس الحدود عن استفسار من مسؤولي الأهلي عن إمكانية ضم مصطفى زيكو لاعب الفريق.

وتلقى زيكو الذي يشغل مركز الجناح الأيسر ويبلغ من العمر 25 عاما عروض رسيمة من أندية في الدوري المصري لضم اللاعب في سوق الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

ولفت زيكو أنظار الجهاز الفني لمنتخب مصر هذا الموسم بقيادة روي فيتوريا وانضم إلى المعسكر لكنه لم يشارك.

وقال مصدر من حرس الحدود لـ FilGoal.com: "الأهلي تواصل معنا لبحث إمكانية ضم مصطفى زيكو".

وأضاف المصدر "لدينا عروض من المصري وفيوتشر والبنك الأهلي لانتقال اللاعب".

وكشف "حددنا سعر مبدئي للتفاوض مع أي نادي لضم مصطفى زيكو مقابل 40 مليون جنيه".

زيكو تواجد في قائمة منتخب مصر في المعسكر الذي أقيم في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر وتخلله مباراة ودية أمام بلجيكا يوم 18.

صاحب الـ 25 عاما خطف الأضواء للمرة الأولى بعدما حصد جائزة جائزة رجل مباراة حرس الحدود ضد فاركو رغم الخسارة ووجد نفسه ضمن قائمة منتخب مصر لأول مرة في مسيرته.

وخاض زيكو 11 مباراة مع حرس الحدود في مسابقة الدوري هذا الموسم ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف.

ونجح زيكو في التسجيل بآخر مباراتين خاضهم مع حرس الحدود أمام كل من طلائع الجيش والمقاولون.

رحلة صعود

بدأ مصطفى زيكو مسيرته مع قطاع الناشئين بنادي جمهورية شبين وتدرج في الفئات السنية حتى التحق بالفريق الأول لممثل محافظة المنوفية.

زيكو خطف الأضواء مبكرا وتلقى العديد من العروض من أندية الدوري الممتاز بحسب تصريحات مسؤولي النادي.

سمير كمونة مدرب جمهورية شبين السابق قال لـFilGoal.com: "لاعب مميز وخلال فترة قيادتي لجمهورية شبين ظهر بمستوى رائع ولفت نظر العديد من الأندية".

وأضاف "طريقة لعب زيكو تشبه طريقة مصطفى شلبي لاعب الزمالك، يمتاز باللعب على الجناح والتوغل الهجومي".

وكشف "زيكو تلقى العديد من العروض خلال فترة تواجدي وكان إنبي والإسماعيلي أبرز المهتمين بضمه لكن الخلاف المادي أفسد انتقاله إلى أي منهما واستمر مع النادي".

بداية الحلم

في صيف 2020 أعلن نادي جمهورية شبين عن انتقال مصطفى عبد الرؤوف إلى صفوف نادي حرس الحدود على أن تتضمن الصفقة حصوله على 25% كنسبة إعادة للبيع.

وصرح سيف عبد العزيز عضو مجلس إدارة جمهورية شبين حينها لـFilGoal.com: "اللاعب من قطاع الناشئين بالنادي وتم تصعيده منذ ثلاثة مواسم مع الفريق الأول ويعد من العناصر الأساسية للفريق الأول رغم أنه يبلغ من العمر 22 عاما، ويلعب في مركز صانع الألعاب".

وأضاف "تلقي اللاعب أكثر من عرض بالدوري الممتاز الصيف الماضي وكانت هناك متابعة مستمرة له".

نقطة الانطلاق

بدأ زيكو مسيرته مع حرس الحدود في موسم 2020-2021 ولم تنجح مهمة التأهل إلى الدوري الممتاز من الموسم الأول بعدما حسم فاركو الصعود بفارق الأهداف.

وقاد زيكو حرس الحدود للعودة إلى الدوري في الموسم الثاني بعد صدارة ترتيب مجموعة بحري بالدرجة الثانية برصيد 60 نقطة وسجل هدف التأهل في شباك الأولمبي خلال المباراة المصيرية التي حسمها حرس الحدود بقيادة محمد مكي بنتيجة 2-1.

وقال مكي لـFilGoal.com: "لاعب يمتاز بقدرات فنية مميزة هو يمتاز باللعب في الملاعب الكبيرة والمساحات ومهارته في المراوغة، يستطيع المرور في مواجهة لاعب أمام لاعب ويمتاز بالواجب الدفاعي لتنوعه في المشاركة في أكثر من مركز ويحتاج فقط لإنهاء الهجمات أمام المرمى بشكل جيد".

وأكمل "الدوري الممتاز يتيح فرصة المساحات في الملاعب وهذا أظهر قدراته على عكس الدرجة الثانية لأنك لا تستطيع صنع مساحات أمام أندية لا تمنحك الفرصة".

واختتم "توقعنا انضمام زيكو لمنتخب مصر بعد 7 أسابيع من مسابقة الدوري، لكن عين الجهاز الفني رصدته مبكرا خلال الجولات الثلاث الأولى، لأنه كان الأفضل وقدم أداء جيد واستحق جائزة رجل المباراة خلال لقاء فاركو".

فيما قال محمد حليم مدرب حرس الحدود السابق لـFilGoal.com: "أثناء قيادتي لحرس الحدود تابعنا مصطفى زيكو مع فريق جمهورية شبين ولفت الأنظار بسرعته ومهارته".

وواصل "اللاعب شارك مع الفريق لموسمين في الدرجة الثانية وحقق الصعود مع النادي. كان يحتاج لبعض التدريبات لكي يتحسن في إجادة نهاية الهجمات وأتوقع له مستقبل كبير".

وتابع "زيكو يمتاز بالمشاركة في المراكز 8 و10 وعلى الأطراف أيضا وربما يكون قريبا من طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي في الأداء".

عيب وحيد

جميع المدربين الذين أشرفوا على تدريب مصطفى زيكو أشاروا إلى امتلاكه القوة والسرعة والمهارة لكنهم تحدثوا عن نقطة سلبية وحيدة وهى إنهاء الهجمات على المرمى.

أحمد أيوب مدرب حرس الحدود الحالي قال لـFilGoal.com: "عندما شاهدته للمرة الأولى علمت بأنه سيصبح أحد النجوم اللامعة في مسابقة الدوري وسيقع عليه الاختيار للانضمام لمنتخب مصر. لديه جميع المميزات ينقصه فقط إنهاء الهجمات على المرمى بشكل أفضل".

وأضاف "فرحتي لا تقل عن فرحة اللاعب نفسه وتحدثت من قبل وجود عناصر مبشرة ضمن حرس الحدود تستحق الانضمام لمنتخب مصر".

وتابع "زيكو يملك القدرة على الاستمرار ضمن قوام منتخب مصر، وسعيد لأن حرس الحدود عاد لسابق مجده في تقديم المواهب لمنتخب مصر بعد سنوات طويلة من الغياب".

لقب زيكو

عبد الرؤوف محمد لاعب نادي طنطا الملقب بـ "زيكو الكبير" وشقيق مصطفى زيكو أوضح سر اللقب.

وقال عبد الرؤوف لـ FilGoal.com: " مصطفى تم تسميته زيكو استكمالا للقبي، وخالي من قام باطلاق هذا اللقب لأن اسمي كان طويل وعندما تواجدنا سويا في اختبارات قطاع الناشئين بنادي جمهورية شبين حصل على لقب زيكو الصغير واستمر معه اللقب".

وواصل "شقيقي تلقى العديد من العروض قبل صعود حرس الحدود للدوري الممتاز لكن ناديه تمسك به ورفض انتقاله".

حلم مشروع

مصطفى زيكو عقب انضمامه لمنتخب مصر قال لـ FilGoal.com: "أشعر بسعادة كبيرة جدا بعد انضمامي لمنتخب مصر فهي سعادة لا أستطيع وصفها. أشكر كل المدربين والزملاء الذين دعموني فكل مدرب قام بتدريبي كان يقول لي ستصل لمرحلة كبيرة".