خبر في الجول – الزمالك يتفق مع فيريرا على فسخ التعاقد

الأربعاء، 22 مارس 2023 - 00:34

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - فيريرا

اتفق مجلس إدارة الزمالك مع المدير الفني للفريق جوسفالدو فيريرا على فسخ التعاقد بالتراضي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك توصل لاتفاق مع المدرب البرتغالي على فسخ التعاقد مع تنازل فيريرا على جزء من مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

وودع الزمالك دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات رسميا قبل جولة على نهايته.

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ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري بـ33 نقطة بعد 20 مباراة خاضها.

المدرب صاحب الـ76 عاما قاد الزمالك في ولاية ثانية بعد الأولى في عام 2015.

وتوج الزمالك مع فيريرا في ولايته الثانية بلقب للدوري وكأس مصر.

وكان مجلس إدارة الزمالك أقال فيريرا ولكنه عاد لتولي قيادة الفريق بسبب عدم التوصل لاتفاق حول الشرط الجزائي لفسخ التعاقد.

وقاد فيريرا الزمالك في 52 مباراة قبل الإقالة فاز في 32 وتعادل في 11 وهُزم في 9.

وعقب العودة لمنصبه قاد الزمالك في 9 مباريات وفاز مرتين وتعادل في مثلهما وخسر 5 مرات.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن عودة فكرة المدرب الأجنبي لطاولة إدارة الزمالك بعد تفضيل سابق لخالد جلال. (طالع التفاصيل)

الزمالك فيريرا
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