خبر في الجول – المدرب الأجنبي يعود لطاولة إدارة الزمالك.. والأقرب لقيادة الفريق ضد البنك الأهلي

عادت فكرة المدرب الأجنبي لطاولة مجلس إدارة الزمالك مجددا بعدما كان هناك اتجاه للتعاقد مع خالد جلال بشكل مؤقت لنهاية الموسم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن حل المدرب الأجنبي أصبح هو المفضل للزمالك بشرط أن يكون المدرب صاحب سيرة ذاتية قوية وحقق نجاحات سابقة.

يأتي ذلك في ظل تفضيل بعض الأصوات تواجد مدرب أجنبي ومن بينهم أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في ظل استمرار الزمالك في المنافسة على البطولات لنهاية الموسم ومنهم كأس مصر والسوبر والبطولة العربية.

وحال الاستمرار في المشاورات دون الوصول لحل فإن أحمد عبد المقصود المدرب العام سيقود الفريق في مواجهة البنك الأهلي الأحد المقبل في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية.

يذكر أن الزمالك حتى الآن لم يعلن رحيل مدربه جوسفالدو فيريرا بشكل رسمي.

وقال خالد لطيف عضو مجلس إدارة الزمالك عبر قناة "صدى البلد" في وقت سابق: " الأقرب رحيل فيريرا لكن الأمر متوقف على الشرط الجزائي وسداد المكافآت السابقة، وهو مبلغ مالي كبير بالدولار".

وتابع: "نحاول تخفيض الرقم لأقصى درجة، بدأنا التفاوض معه منذ 48 ساعة، وهو متمسك بحقوقه المادية وذلك حقه كاملًا، ويجب أن يكون خروجه مشرفًا من الزمالك".