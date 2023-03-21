خبر في الجول – المدرب الأجنبي يعود لطاولة إدارة الزمالك.. والأقرب لقيادة الفريق ضد البنك الأهلي

الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 23:55

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - الونش

عادت فكرة المدرب الأجنبي لطاولة مجلس إدارة الزمالك مجددا بعدما كان هناك اتجاه للتعاقد مع خالد جلال بشكل مؤقت لنهاية الموسم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن حل المدرب الأجنبي أصبح هو المفضل للزمالك بشرط أن يكون المدرب صاحب سيرة ذاتية قوية وحقق نجاحات سابقة.

يأتي ذلك في ظل تفضيل بعض الأصوات تواجد مدرب أجنبي ومن بينهم أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في ظل استمرار الزمالك في المنافسة على البطولات لنهاية الموسم ومنهم كأس مصر والسوبر والبطولة العربية.

أخبار متعلقة:
حازم إمام: فيتوريا وميكالي يؤمنان باللاعب المصري أكثر من مصريين كثر على مواقع التواصل هشام صلاح: لم أشعر أني غريبا على منتخب مصر.. ونصيحة فيتوريا تأجيل لـ الأهلي والزمالك.. رابطة الأندية تعلن مواعيد الجولتين 22 و23 من الدوري بقيادة عبد المقصود والمحمدي.. الزمالك يخوض مرانه استعدادا لمواجهة البنك الأهلي الزمالك يعلن قبول شكواه ضد التعاون السعودي بشأن صفقة مصطفى فتحي ميدو: مسؤولو الزمالك عرضوا علي أكثر من منصب وأخبرتهم أنني لست الرجل المناسب

وحال الاستمرار في المشاورات دون الوصول لحل فإن أحمد عبد المقصود المدرب العام سيقود الفريق في مواجهة البنك الأهلي الأحد المقبل في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية.

يذكر أن الزمالك حتى الآن لم يعلن رحيل مدربه جوسفالدو فيريرا بشكل رسمي.

وقال خالد لطيف عضو مجلس إدارة الزمالك عبر قناة "صدى البلد" في وقت سابق: " الأقرب رحيل فيريرا لكن الأمر متوقف على الشرط الجزائي وسداد المكافآت السابقة، وهو مبلغ مالي كبير بالدولار".

وتابع: "نحاول تخفيض الرقم لأقصى درجة، بدأنا التفاوض معه منذ 48 ساعة، وهو متمسك بحقوقه المادية وذلك حقه كاملًا، ويجب أن يكون خروجه مشرفًا من الزمالك".

الزمالك خالد جلال
نرشح لكم
خبر في الجول – الزمالك يتفق مع فيريرا على فسخ التعاقد عامر حسين لـ في الجول: لا عقوبات على الأهلي بعد الانسحاب من كأس الرابطة تأجيل لـ الأهلي والزمالك.. رابطة الأندية تعلن مواعيد الجولتين 22 و23 من الدوري بقيادة عبد المقصود والمحمدي.. الزمالك يخوض مرانه استعدادا لمواجهة البنك الأهلي الاتحاد السكندري يقدم احتجاجا بشأن حكم مواجهة فاركو ميدو: مسؤولو الزمالك عرضوا علي أكثر من منصب وأخبرتهم أنني لست الرجل المناسب 400 ألف دولار مع الفوائد.. فض المنازعات تقبل شكوى الزمالك ضد التعاون بخصوص مصطفى فتحي خالد لطيف: الأقرب رحيل فيريرا لكنه يتمسك بحقوقه المادية.. ونبيه استقال مرات عديدة
أخر الأخبار
كرة سلة – اتحاد المنستير حامل اللقب يودع BAL من دور المجموعات 13 دقيقة | كرة سلة
خبر في الجول – الزمالك يتفق مع فيريرا على فسخ التعاقد 19 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – المدرب الأجنبي يعود لطاولة إدارة الزمالك.. والأقرب لقيادة الفريق ضد البنك الأهلي 58 دقيقة | الدوري المصري
حازم إمام: فيتوريا وميكالي يؤمنان باللاعب المصري أكثر من مصريين كثر على مواقع التواصل ساعة | منتخب مصر
هشام صلاح: لم أشعر أني غريبا على منتخب مصر.. ونصيحة فيتوريا ساعة | منتخب مصر
عامر حسين لـ في الجول: لا عقوبات على الأهلي بعد الانسحاب من كأس الرابطة ساعة | الكرة المصرية
تأجيل لـ الأهلي والزمالك.. رابطة الأندية تعلن مواعيد الجولتين 22 و23 من الدوري ساعة | الكرة المصرية
الأهلي: هذه غرامة الانسحاب من كأس الرابطة.. درسنا الأمر جيدا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال