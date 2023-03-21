هشام صلاح: لم أشعر أني غريبا على منتخب مصر.. ونصيحة فيتوريا

الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 23:50

كتب : FilGoal

هشام صلاح وأحمد حسن كوكا

شدد هشام صلاح لاعب الاتحاد السكندري على انسجامه سريعا خلال معسكر امنتخب مصر.

وانضم هشام صلاح لمعسكر منتخب مصر تحضيرا لمواجهتي مالاوي يوم 24 و28 مارس الجاري.

وقال صلاح عبر أون تايم سبورتس: "الانضمام لمنتخب مصر خطوة مهمة في حياتي. روي فيتوريا طالبني باللعب بشكل طبيعي وتقديم أقصى ما لدي ولكن دون ضغوطات".

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وأضاف لاعب الاتحاد "استقبال اللاعبين كان رائعا. لم أشعر أني غريب عن المنتخب. أتمنى الظهور بشكل جيد يليق بتمثيل منتخب مصر".

ويلعب منتخب مصر أمام مالاوي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2024 في كوت ديفوار.

وكان من المقرر أن يستضيف استاد القاهرة المواجهة المقرر إقامتها يوم 24 مارس الجاري في التاسعة مساء ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

وخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم نظيره الإفريقي "كاف" من أجل إقامة مباراة مصر ضد مالاوي على استاد الدفاع الجوي بسبب أعمال صيانة على استاد القاهرة.

فيما تقام مباراة الجولة الرابعة على ملعب ليلونجوي بينجو الوطني في عاصمة مالاوي يوم 28 مارس المقبل.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة بالتصفيات رفقة إثيوبيا وغينيا كوناكري.

وفازت مصر في المباراة الأولى على غينيا بهدف دون رد في 5 يونيو الماضي.

ثم خسرت مصر بهدفين دون رد أمام إثيوبيا في الجولة الثانية في التاسع من نفس الشهر، ليرحل إيهاب جلال بعدها عن تدريب الفراعنة.

منتخب مصر روي فيتوريا هشام صلاح
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