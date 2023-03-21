الأهلي: هذه غرامة الانسحاب من كأس الرابطة.. ودرسنا الأمر جيدا

كشف محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي عن تغريم ناديه 100 ألف جنيه بسبب الانسحاب من بطولة كأس رابطة الأندية.

وتحدث عضو مجلس إدارة الأهلي عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "الانسحاب من كأس الرابطة أمر فني وبعد العودة لقرار الجهاز الفني".

وأكمل "كان هناك اتجاهين الانسحاب أو اللعب بالناشئين والقرار في النهاية من الإدارة هو الاعتذار عن عدم المشاركة لأن الوقت ليس مناسبا لنا للمشاركة ولكنها بطولة تُحترم ولكن في النهاية الموعد لم يكن مناسبا لنا".

وواصل "غرامة الانسحاب من كأس رابطة الأندية 100 ألف جنيه ودرسنا الأمر في مجلس الإدارة والعام المقبل لو هناك نصيب سنشارك فيها".

وكان الأهلي أعلن اليوم الثلاثاء انسحابه رسميا من المشاركة في كأس رابطة الأندية ومواجهة المصري في دور الـ16 في ظل ضغط مباريات الفريق مع انضمام عدد كبير من لاعبيه لصفوف مختلف المنتخبات خلال فترة التوقف الدولي.

وعن حضور 50 ألف متفرج لمباراة الأهلي والهلال في سادس جولات دوري أبطال إفريقيا قال: "متأكدون من التزام جماهيرنا في مباراة الهلال وتركيزنا على الأهلي فقط وليس أي شيء آخر ونتمنى أن يكون الانتصار حليفنا".

ويتصدر ماميلودي صنداونز المجموعة الثانية بـ11 نقطة يليه الهلال بـ10 نقاط ثم الأهلي بسبع نقاط وأخيرا القطن بدون أي نقطة.

ويحتاج الأهلي للفوز بهدف دون رد لضمان التأهل لربع النهائي بفارق الأهداف عن منافسه السوداني.

أو الانتصار بفارق هدفين ليضمن التأهل كذلك بسبب أفضلية المواجهات المباشرة.