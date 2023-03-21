حوار - دوكوري: صلاح واجهة مميزة للإسلام.. أصوم كل أيام رمضان وإدريسا جانا إمامنا

الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 23:01

كتب : FilGoal

عبد الله دوكوري - محمد صلاح - إيفرتون - ليفربول

شدد عبد الله دوكوري لاعب إيفرتون على أهمية شهر رمضان في حياته كمسلم ممارس.

وأجرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" حوارًا مطولًا مع لاعب منتخب مالي تحدث فيه عن عاداته الدينية وعلاقته بزملائه المسلمين في إيفرتون.

وأشاد دوكوري بـ محمد صلاح والصورة الجيدة التي يصدّرها عن الإسلام في مدينة ليفربول.

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وقال دوكوري: "أحب ساديو ماني، وأحب محمد صلاح".

وأضاف: "الأمر لا يتعلق بكرة القدم فقط، ولكني أحب صلاح كشخص أيضًا".

وتابع: "كلاعب ترغب دومًا في أن تكون قدوة، وصلاح قدوة، يقوم بعمل مميز في ناديه وبالتالي يحبه الناس، لكنهم يتعلمون أيضًا بشأن دينه الإسلام، إنه مثال صالح لنا، إنه مثالي".

وأشار: "صلاح يساعد المجتمع، ولو استطعت أنا وزملائي أن نكون أمثلة صالحة للمجتمع في ليفربول، فسيكون ذلك عظيمًا".

وتحوّل دوكوري للحديث عن علاقته بالثنائي أمادو أونانا وإدريسا جانا جويه زميليه في إيفرتون.

وقال دوكوري: "نتحدث نفس اللغة، نحن مُقربون ونلعب جميعًا في خط الوسط. نصلي جماعةً دائمًا ونطلب مساحة لأداء الصلاة. الناس يرحبون بنا للغاية وإدريسا عادةً يكون الإمام، صوته جميل في تلاوة القرآن".

وأضاف: "أحب رمضان دائمًا، أحيانًا لعب كرة القدم في رمضان يكون صعبًا لأن رمضان جاء في السنوات الماضية خلال الصيف وفترة الإعداد".

وكشف: "لكني كنت محظوظًا للصيام في رمضان ولم أواجه أي مشاكل بدنية، أنا ممتن لذلك".

وأكد: "ديني هو أهم شيء في حياتي، أضع ديني أولًا وبعدها يأتي عملي. يمكنك القيام بالأمرين معًا، أنا سعيد بذلك".

وتابع: "لدينا الكثير من وقت الفراغ، ولذلك أحاول الذهاب إلى المسجد باستمررا لأداء الصلاة والاستمتاع بالدين عندما أكون في المنزل".

وأضاف: "عائلتي متدينة للغاية وأنا تعلّمت كيف أكون مُسلمًا جيدًا وهذا مهم لي. إيماني ساعدني على تجاوز العديد من العقبات في حياتي".

وأردف: "في الحياة وكرة القدم من المعتاد أن تمر بآلام وإحباطات. كرة القدم تعرف الكثير من التقلبات، أحيانًا لا تشارك أو تكون مصابًا، لكن الإيمان يساعدني في تلك الأثناء، أنا ممتن لله لإعطائي تلك القوة".

وأوضح: "دائمًا ما أدعو الله، أصلي لكي يساعدنا في المباريات. ودون إيماني لما وصلت إلى مكاني اليوم".

وأشاد بالمجتمع البريطاني: "في إنجلترا نشعر بأن الناس يتقبلوننا وأنه مكان مناسب ليستمتع المسلمون بالعيش".

وأكمل: "في الدوري الإنجليزي كل لاعب حر بفعل ما يناسبه، لن تفعل أبدًا شيئًا يخالف عقيدتك، وهذا رائع".

واعترف: "وُلدت في فرنسا وعملت هناك، لكن بين فرنسا وإنجلترا هناك فارق كبير، الشعب الإنجليزي يٌقتدى به. يجب أن تستمع للناس وتفهم ما تعنيه عقيدتهم لهم. يهمنا أن نحمي عقيدتنا 100%".

وأفاد: "لطالما أردت اللعب في الدوري الإنجليزي وأود البقاء هنا لوقتٍ طويل، إنه أفضل دوري يمكن أن يتواجد فيه المسلمون".

وكشف دوكوري: "أصوم كل الأيام، لا أفوّت أي يوم، الأمر بات سهلًا واعتياديًا. بدأت الصيام في عمر الثانية عشر أو الثالثة عشر، وأبلغ الآن 30 عامًا. أفهم جسدي جيدًا، وأحظى بسحور مميز يساعدني طوال اليوم".

وشرح: "التدريب يكون نفسه أثناء رمضان، لكن أحيانًا نأكل متأخرين عن البقية. الطاهي يعد لنا الطعام ويتأكد أن كل شيء في مكانه. يوجد طعام حلال ولذلك كل شيء مثالي".

وتحدث عن عادات المسلمين خلال الشهر: "خلال رمضان تجتمع العائلة لنفطر سويًا وبعدها نذهب إلى المسجد لأداء صلاة التراويح، أحب التراويح لأنها تسمح لك بمقابلة أناس جدد. رمضان وقت مميز للمسلمين ليكونوا على اتصال".

وأتم: "كما أن قراءة الكثير من القرآن والتعلم منه هو أمر أفعله دائمًا أثناء رمضان، إنه أمر يجب أن يفعله بكثرة المسلمون".

دوكوري (30 عامًا) انضم إلى إيفرتون عام 2020 قادمًا من واتفورد.

لاعب الوسط المولود في فرنسا بدأ مسيرته في رين ثم انتقل إلى واتفورد ولعب منه معارًا إلى غرناطة.

وبدأ دوكوري تمثيل منتخب مالي -موطنه الأصلي- في مارس 2022.

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