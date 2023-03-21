وزير الرياضة يزور مران منتخب مصر قبل مواجهة مالاوي

زار أشرف صبحي وزير الرياضة معسكر منتخب مصر على هامش مران اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء مالاوي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي يوم الجمعة المقبلة في ملعب الدفاع الجوي في ثالث جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

وعقد وزير الرياضة جلسة مع اللاعبين وحثهم على الفوز على مالاوي في المباراة.

يذكر أن منتخب مصر سيحصل ضيفا على مالاوي الثلاثاء المقبل كذلك في الجولة الرابعة.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار مالاوي وإثيوبيا وغينيا.

ويتصدر منتخب إثيوبيا المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن مالاوي وغينيا ومصر على التوالي.

وكان اتحاد الكرة أعلن حضور 20 ألف متفرج لمباراة مصر مع مالاوي.

وتضم قائمة الفراعنة 24 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد صبحي (الزمالك).

الدفاع: أحمد فتوح (الزمالك) - محمد هاني (الأهلي) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) - علي جبر (بيراميدز) - أسامة جلال (بيراميدز) - هشام صلاح (الاتحاد) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمد عبد المنعم (الأهلي).

الوسط: طارق حامد (اتحاد جدة السعودي) - حمدي فتحي (الأهلي) - إمام عاشور (ميتيلاند الدنماركي) - محمود حمادة (فاركو) - مروان عطية (الأهلي) - أحمد عبد القادر (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز).

الهجوم: أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور التركي) -عمر مرموش (فولفسبورج الألماني) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - محمود كهربا (الأهلي).