تحديد موعد وحكم مباراة بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية

تلقى بيراميدز إخطارا اليوم الثلاثاء من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن موعد مباراته ضد فيوتشر في الجولة السادسة والأخيرة من الكونفدرالية بالإضافة لمعرفة طاقم التحكيم.

وأوضح بيراميدز أن المباراة ستقام في العاشرة من مساء يوم الأحد الثاني من شهر أبريل المقبل في ملعب الدفاع الجوي.

ويدير المباراة، طاقم تحكيم من السنغال بقيادة الحكم عيسى سي، ويعاونه ماليك سامبا المساعد الأول، ونوها بانجورا المساعد الثاني، وداوودا جاييه الحكم الرابع.

ويراقب اللقاء، جمال سالم من دولة ليبيا، ويراقب الحكام إينوك مولفي من جنوب أفريقيا، والمنسق العام عصام شعبان من دولة السودان، والمنسق الأمني ذكريا ديباتي من كوت ديفوار.

يذكر أن نتيجة المباراة تحدد المتأهل الثاني عن المجموعة الثالثة إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية، رفقة الجيش الملكي المغربي الذي ضمن بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة.

ويتصدر الجيش الملكي المجموعة بـ10 نقاط يليه بيراميدز بثماني نقاط بفارق الأهداف المسجلة عن ملاحقه فيوتشر.

فيما يأتي أسكو كارا رابعا بنقطة وحيدة.