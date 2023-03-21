أرسنال يعلن غياب مدافعه لنهاية الموسم

أعلن أرسنال اليوم الثلاثاء رسميا غياب مدافعه تاكيهيرو تومياسو لنهاية الموسم بسبب الإصابة.

وذكر أرسنال عبر موقعه الرسمي أن مدافعه الياباني خضع لعملية جراحية في ركبته اليمنى اليوم بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء سبورتنج لشبونة بالدوري الأوروبي الخميس الماضي.

وكان أرسنال ودع الدوري الأوروبي من دور الـ16 بالهزيمة من سبورتنج لشبونة بركلات الترجيح الخميس الماضي.

وخاض اللاعب صاحب الـ24 عاما 32 مباراة مع أرسنال في كل البطولات خلال الموسم الجاري وصنع خلالهم هدفين.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ69 نقطة بفارق ثماني نقاط ومباراة أكثر من ملاحقه مانشستر سيتي