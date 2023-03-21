منتخب المغرب يزور السجن قبل مواجهة البرازيل

زار منتخب المغرب بقيادة المدير الفني وليد الركراكي السجن المحلي في مدينة سلا المغربية مساء اليوم الثلاثاء.

ووفقا لموقع "البطولة" المغربي فإن المنتخب قام بمعاينة رسوم السجناء التي رسموها على الجدران والتي تحتفي بإنجازهم في كأس العالم 2022.

وأشار الموقع إلى أن تلك الزيارة تأتي في إطار نظيم إدارة السجون لنسخة جديدة من الجامعة الربيعية بالسجون، تحت شعار "الرياضة بالمؤسسات السجنية: إعلاء للقيم الوطنية ودعامة للتأهيل لإعادة الإدماج".

وكان منتخب المغرب حل رابعا في كأس العالم 2022 كأول فريق إفريقي وعربي يحقق ذلك الإنجاز.

ويستعد منتخب المغرب لملاقاة البرازيل وبيرو في مباراتين وديتين خلال التوقف الدولي الحالي.

وكان من المفترض أن يخوض منتخب المغرب مباراتين أمام زيمبابوي في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 لكن انسحاب الأخيرة جعله يخوض وديتين.

ويلعب منتخب المغرب في التصفيات في المجموعة 11 رفقة جنوب إفريقيا وليبريا.

وفاز منتخب المغرب في أول مباراتين وتصدر المجموعة مبكرا.