الدرجة الثانية – نتائج مثيرة وصراع الصدارة يشتعل في الجولة 23

الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 18:51

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

شهدت منافسات الجولة 23 من منافسات دوري الدرجة الثانية نتائج مثيرة بعد مباريات قوية قبل 7 جولات من النهاية.

وستتوقف منافسات دوري الدرجة الثانية طوال شهر رمضان، إذ سيتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى الدوري الممتاز.

فيما ستلعب الفرق أصحاب الترتيب من الثاني إلى الخامس في كل مجموعة في دوري المحترفين بالموسم المقبل.

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الفرق الثلاثة أصحاب المركز السادس من كل مجموعة سيخوضون دورة فاصلة فيما بينهم الأول والثاني بينهم سيتواجد بدوري المحترفين، والثالث يهبط إلى الدوري الممتاز "ب".

الفرق من المركز السابع إلى المركز الـ15 ستتواجد بالدوري الممتاز "ب" (القسم الثالث) -المركز الأخير سيهبط إلى الدرجة الثالثة (القسم الرابع)

وأقيمت اليوم الثلاثاء 3 مباريات بالمجموعة الأولى "مجموعة الصعيد" و8 مباريات بالمجموعة الثانية "مجموعة القاهرة – القناة" و3 مباريات بالمجموعة الثالثة "مجموعة بحري".

المجموعة الأولى

حقق الجونة فوزا ثمينا على أسمنت أسيوط بهدفين دون رد، فيما فاز المنيا على تليفونات بني سويف بهدف دون رد.

وفاز ديروط على مركز شباب طامية بهدفين دون رد ضمن الجولة 23 من المسابقة.

المجموعة الثانية

خسر السكة الحديد على يد بتروجت بهدف دون ليشعل صراع صدارة مجموعة القاهرة.

فيما تعادل زد سلبيًا بدون أهداف أمام منافسه نجوم المستقبل ليحافظ على صدارة الترتيب.

وفقد القناة نقطتين ثمينتين بعد التعادل مع كهرباء الإسماعيلية بهدف لكل فريق، بينما فاز إيسترن كومباني على الإنتاج الحربي بهدفين دون.

وفاز وادي دجلة على النصر بهدف دون رد، وحصل منتحب السويس على 3 نقاط ثمينة عقب الفوز على الإعلامين بهدفين دون رد.

وخسر العبور من بورتو بهدف دون رد، وخسر الترسانة من المصرية للاتصالات بهدفين مقابل هدف.

المجموعة الثالثة

خطف كفر الشيخ تعادلا قاتلا من دكرنس وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وحقق طنطا فوزا كبيرا على بروكسي بنتيجة 5-3، فيما تعادل سبورتنج ضد هلال مطروح سلبيا بدون أهداف.

وجاءت نتائج مباريات اليوم من الجولة 23 كالتالي:

دوري الدرجة الثانية
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