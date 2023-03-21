للمرة الأولى.. موسيماني مدرب الشهر في دوري الدرجة الأولى السعودي

حصل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب أهلي جدة على جائزة مدرب الشهر في منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي.

ويحتل أهلي جدة المركز الثاني في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 52 نقطة بفارق نقطة أقل من الحزم المتصدر برصيد 53 نقطة.

وأعلن دوري يلو عبر حسابه على تويتر، حصول بيتسو موسيماني على جائزة مدرب شهر

وقاد موسيماني الأهلي خلال شهر مارس في 3 مباريات فاز في مباراتان وخسر مباراة وحيدة ضد الرياض بهدفين دون رد.

ونال موسيماني جائزة مدرب الشهر للمرة الأولى منذ توليه المهمة الفنية للنادي الأهلي السعودي.

وتولى موسمياني تدريب أهلي جدة في سبتمبر الماضي بعدما أنهى مسيرته مع النادي الأهلي.

موسيماني حقق 13 فوز مع أهلي جدة بعدما تعادل في 5 مباريات وتعرض لخسارتين من أصل 20 مباراة مع الفريق.

وستتأهل الأندية أصحاب المركز الـ4 الأولى من دوري الدرجة الثانية إلى دوري المحترفين السعودي خلال المسوم المقبل 2022-2023.