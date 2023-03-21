الاتحاد السكندري يقدم احتجاجا بشأن حكم مواجهة فاركو

الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 17:47

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري وفاركو

قدم نادي الاتحاد السكندري احتجاجا رسميًا ضد حكم مباراة الفريق ضد فاركو في كأس الرابطة.

وتأهل الاتحاد السكندري إلى دور الثمانية من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة بعد الفوز على فاركو بركلات الترجيح في المباراة المثيرة التي جمعتهما بملعب الإسكندرية.

وأرسلت إدارة نادي الاتحاد احتجاجا رسميا للاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة بشأن محمود وفا حكم مباراة الفريق ضد فاركو بكأس الرابطة.

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وقال الاتحاد في شكواه: "إدارة الاتحاد تستنكر الأخطاء التحكيمية الواضحة التي شهدها لقاء فاركو. حكم المباراة لم يكن موفقا على الإطلاق واتخذ العديد من القرارات التي أضرت بالفريق وأبرزها على الإطلاق عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح نادى الاتحاد".

"كذلك عدم تنفيذ القانون و طرد لاعب من نادى فاركو عقب تدخله العنيف مع مهاجم الفريق أوستين أوموتو، مما أثر بشكل مباشر على سير و أحداث المباراة. مثل هذه القرارات والأخطاء التحكيمية المؤثرة تؤثر بشكل مباشر على أي مسابقة حتى ولو كانت بطولة ودية".

نطالب بضرورة إيجاد حلول حيث تعددت الشكوى من معظم الأندية من القرارات التحكيمية الغير عادلة".

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وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2 بعد إثارة كبيرة شهدها الوقت بدل الضائع الذي نجح خلاله فاركو في التعادل والذهاب لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح فاز الاتحاد السكندري بنتيجة 7-6 بعدما سدد كل فريق 8 ركلات.

ثنائية الاتحاد سجلها أحمد عادل ومحمد محمود، وسجل لفاركو أحمد مودي وسوكاري.

ويلعب الاتحاد السكندري في دور الثمانية مع المتأهل من مباراة بيراميدز وإنبي.

الاتحاد فاركو
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