السادس هذا الموسم.. بيكاسيسي يبدأ مغامرته الأوروبية بمهمة مستحيلة مع إلتشي

الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 17:02

كتب : FilGoal

سيباستيان بيكاسيسي

أعلن نادي إلتشي الإسباني تعيين الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيسي مديرا فنيا للفريق حتى نهاية موسم 2023-2024.

وسيبدأ الأرجنتيني مهامه بدءا من غدا الأربعاء.

وأصبح بيكاسيسي المدرب السادس في الموسم الجاري للفريق الأندلسي.

أخبار متعلقة:
حقق 3 انتصارات مع الفريق.. إلتشي يعلن رحيل مدربه قادش يطالب بإيقاف الدوري الإسباني وإعادة آخر 9 دقائق من مباراته أمام إلتشي 4 ركلات جزاء و3 بطاقات حمراء.. ريمونتادا بدلاء ريال بيتيس تقوده لفوز قاتل على إلتشي ريال مدريد يستأنف الصراع المحلي بفوز سهل على إلتشي

وتعاقب على الفريق منذ بداية الموسم كل من: فرانشيسكو رودريجيز الذي انتهت مهمته في الجولة السابعة. تبعه ألبرتو جاييو لمباراة واحدة بشكل مؤقت، ثم الأرجنتيني خورخي ألميرون في 5 مباريات.

ثم قاد سيرخيو مانتيكون الفريق في مباراتين، وأخيرا بابلو ماشين الذي قاد الفريق في 14 مباراة.

5 مدربين تعاقبوا على الفريق قبل الأرجنتيني وفي كل ذلك حقق الفريق انتصارين فقط في الدوري الإسباني خلال 26 جولة ويتذيل الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق 14 نقطة أخرى عن مراكز البقاء.

وبذلك عادل إلتشي الرقم القياسي لعدد المدربين في نفس الموسم برصيد 6 مدربين، والمسجل باسم أتليتكو مدريد موسم 1993-94 وحينها أنهى الروخيبلانكوس في المركز الثاني عشر.

ويعد بيكاسيسي من المدربين الواعدين في الأرجنتين بعمر 42 عاما، حيث سيبدأ ولايته الأوروبية الأولى بمهمة مستحيلة.

وستكون المباراة الأولى للأرجنتيني ضد برشلونة في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وبرز بيكاسيسي في السنوات الأخيرة بالدوري الأرجنتيني بقمصان ديفنسيا وإنديبندينتي وراسينج كلوب.

وحصد لقب ريكوبا سود أمريكانا (كأس السوبر القاري) لعام 2022.

وخلال تجربته الأخيرة والتن بدأت في فبراير 2021 وحتى سبتمبر 2022 مع ديفنيسيا إي خوستيسيا.

وخلال 91 مباراة بقميص الصقور حقق الفوز في 34 مباراة وتعادل في 26 وخسر 31 وتوج بلقبه الوحيد.

قبل ذلك عمل مدربا مساعدا رفقة خورخي سامباولي في منتخب تشيلي وتوج بلقب كوبا أمريكا 2015، وأكثر من تجربة مع أكثر من فريق في أمريكا الجنوبية.

ويأتي تعيينه مدربا لـ إلتشي في نفس اليوم الذي أقيل فيه سامباولي من تدريب إشبيلية بسبب سوء النتائج واقترابه من صراع الهبوط. (طالع التفاصيل)

سيباستيان بيكاسيسي إلتشي الدوري الإسباني
نرشح لكم
كارفاخال: نحترم قرار إلغاء هدف أسينسو.. وتقنية التسلل النصف آلي أكثر موضوعية موندو ديبورتيفو: المحكمة ترفض استئناف برشلونة ضد إلغاء تسجيل عقد جافي لتجنب الهبوط.. إشبيلية يقيل خورخي سامباولي لاعب فرنسي يعلن اقتراب انضمامه لمنتخب إسبانيا دي يونج يغيب عن معسكر هولندا للإصابة أجيري: لعب المباريات في الثانية ظهرا؟ أتمنى أن يغلقوا التلفاز في كوريا الجنوبية الإجابة لا تتغير.. دي يونج يرفض الرحيل عن برشلونة حقق 3 انتصارات مع الفريق.. إلتشي يعلن رحيل مدربه
أخر الأخبار
تجديد عقد رعاية بايرن ميونيخ حتى 2033 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
السادس هذا الموسم.. بيكاسيسي يبدأ مغامرته الأوروبية بمهمة مستحيلة مع إلتشي 20 دقيقة | الدوري الإسباني
مكادي أول الصاعدين لدوري المحترفين 28 دقيقة | الدرجة الثانية
بمشاركه 13 دولة..ختام أعمال إجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربى للرياضة العسكرية 33 دقيقة | رياضات أخرى
في الـ24 من عمره.. مبابي هو القائد الجديد لمنتخب فرنسا 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل - عامر عامر في حراسة مرمى سيراميكا.. وبعبوي أساسي مع سموحة 58 دقيقة | الكرة المصرية
استعدادا لمواجهة تنزانيا.. منتخب أوغندا يلعب وديا مع الإسماعيلي 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
ميدو: مسؤولو الزمالك عرضوا علي أكثر من منصب وأخبرتهم أنني لست الرجل المناسب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال