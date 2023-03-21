لتجنب الهبوط.. إشبيلية يقيل خورخي سامباولي

أعلن نادي إشبيلية الإسباني إقالة الأرجنتيني خورخي سامباولي من تدريب الفريق.

وجاء ذلك بعد الخسارة من خيتافي والذي قرّب الفريق الأندلسي من مراكز الهبوط في الدوري الإسباني.

وأوضح النادي في بيانه أن نتائج الفريق وعدم ابتعاده عن مراكز الهبوط والصورة التي يقدمها الفريق في الآونة الأخيرة جعلت الإدارة تتخذ القرار.

وتقدم النادي الأندلسي بالشكر للمدرب الأرجنتين وتمنى له التوفيق في المستقبل.

ويحتل إشبيلية المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط بعد مرور 26 جولة.

ℹ️ Jorge Sampaoli deja de ser el técnico del #SevillaFC. #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 21, 2023

وأوضح النادي أنه يأمل في إنهاء إجراءات التعاقد مع المدرب الجديد اليوم الثلاثاء.

وتولى سامباولي إشبيلية في الولاية الثانية والتي بدأت في أكتوبر 2022 وخلالها قاد الفريق في 31 مباراة.

وحقق المدرب البالغ 63 عاما الفوز في 13 مباراة وخسر 12 وتعادل في 6.

وستكون أول مدرب بدون سامباولي مع قادش في الأول من أبريل المقبل.

فيما سيواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وبحسب فابريزو رومانو الصحفي في "سكاي" فأن خوسيه لويس مينيلايبار سيكون المدرب الجديد لنهاية الموسم.

المدرب البالغ 62 عاما جاءت تجربته الأخيرة الموسم الماضي مع ديبورتيفو ألافيس الإسباني.

وسبق له تدريب كل من إيبار وأتليتك بلباو وبلد الوليد وليفانتي.

وخلال مسيرته التدريبيبة التي بدأت منذ 1994 قاد فنيا فرقه في 949 مباراة حقق الفوز في 359 منها وخسر 330.