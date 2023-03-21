لتجنب الهبوط.. إشبيلية يقيل خورخي سامباولي

الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 11:52

كتب : FilGoal

سامباولي

أعلن نادي إشبيلية الإسباني إقالة الأرجنتيني خورخي سامباولي من تدريب الفريق.

وجاء ذلك بعد الخسارة من خيتافي والذي قرّب الفريق الأندلسي من مراكز الهبوط في الدوري الإسباني.

وأوضح النادي في بيانه أن نتائج الفريق وعدم ابتعاده عن مراكز الهبوط والصورة التي يقدمها الفريق في الآونة الأخيرة جعلت الإدارة تتخذ القرار.

أخبار متعلقة:
في ولاية ثانية.. سامباولي يعود لقيادة إشبيلية سامباولي: ميسي زعيم صامت يتفهم ما سيحدث سامباولي يرحل عن تدريب مارسيليا چوجا بونيتو - عامان في البرازيل "لإعادة بناء سمعة خورخي سامباولي"

وتقدم النادي الأندلسي بالشكر للمدرب الأرجنتين وتمنى له التوفيق في المستقبل.

ويحتل إشبيلية المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط بعد مرور 26 جولة.

وأوضح النادي أنه يأمل في إنهاء إجراءات التعاقد مع المدرب الجديد اليوم الثلاثاء.

وتولى سامباولي إشبيلية في الولاية الثانية والتي بدأت في أكتوبر 2022 وخلالها قاد الفريق في 31 مباراة.

وحقق المدرب البالغ 63 عاما الفوز في 13 مباراة وخسر 12 وتعادل في 6.

وستكون أول مدرب بدون سامباولي مع قادش في الأول من أبريل المقبل.

فيما سيواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وبحسب فابريزو رومانو الصحفي في "سكاي" فأن خوسيه لويس مينيلايبار سيكون المدرب الجديد لنهاية الموسم.

المدرب البالغ 62 عاما جاءت تجربته الأخيرة الموسم الماضي مع ديبورتيفو ألافيس الإسباني.

وسبق له تدريب كل من إيبار وأتليتك بلباو وبلد الوليد وليفانتي.

وخلال مسيرته التدريبيبة التي بدأت منذ 1994 قاد فنيا فرقه في 949 مباراة حقق الفوز في 359 منها وخسر 330.

إشبيلية الدوري الإسباني خورخي سامباولي
نرشح لكم
موندو ديبورتيفو: المحكمة ترفض استئناف برشلونة ضد إلغاء تسجيل عقد جافي لاعب فرنسي يعلن اقتراب انضمامه لمنتخب إسبانيا دي يونج يغيب عن معسكر هولندا للإصابة أجيري: لعب المباريات في الثانية ظهرا؟ أتمنى أن يغلقوا التلفاز في كوريا الجنوبية الإجابة لا تتغير.. دي يونج يرفض الرحيل عن برشلونة حقق 3 انتصارات مع الفريق.. إلتشي يعلن رحيل مدربه آس: أراوخو قد يغيب لمدة 3 أسابيع للإصابة تشافي: لا نشعر أننا الأبطال حتى الآن.. وانتصارنا على ريال مدريد مستحق
أخر الأخبار
شوبو موتنج يعلن غيابه عن قائمة الكاميرون خلال مواجهتي نامبيا 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
موندو ديبورتيفو: المحكمة ترفض استئناف برشلونة ضد إلغاء تسجيل عقد جافي 37 دقيقة | الدوري الإسباني
سكاي: تعطيل مباريات الدوري الإنجليزي من أجل إفطار اللاعبين المسلمين في رمضان ساعة | الدوري الإنجليزي
فيتوريا يرحب بلاعبي منتخب مصر: افتقدناكم كثيرا.. هيا بنا للعمل ساعة | منتخب مصر
ذا أثليتك: رينار يقترب من تدريب منتخب فرنسا للسيدات ساعة | السعودية
تقرير فرنسي: المدير الرياضي لباريس سان جيرمان قد ينتقل لـ تشيلسي ساعة | الكرة الأوروبية
تصفيات أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر مع مالاوي.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | منتخب مصر
لتجنب الهبوط.. إشبيلية يقيل خورخي سامباولي 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال