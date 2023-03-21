السادس هذا الموسم.. بيكاسيسي يبدأ مغامرته الأوروبية بمهمة مستحيلة مع إلتشي

الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 17:02

كتب : FilGoal

سيباستيان بيكاسيسي

أعلن نادي إلتشي الإسباني تعيين الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيسي مديرا فنيا للفريق حتى نهاية موسم 2023-2024.

وسيبدأ الأرجنتيني مهامه بدءا من غدا الأربعاء.

وأصبح بيكاسيسي المدرب السادس في الموسم الجاري للفريق الأندلسي.

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وتعاقب على الفريق منذ بداية الموسم كل من: فرانشيسكو رودريجيز الذي انتهت مهمته في الجولة السابعة. تبعه ألبرتو جاييو لمباراة واحدة بشكل مؤقت، ثم الأرجنتيني خورخي ألميرون في 5 مباريات.

ثم قاد سيرخيو مانتيكون الفريق في مباراتين، وأخيرا بابلو ماشين الذي قاد الفريق في 14 مباراة.

5 مدربين تعاقبوا على الفريق قبل الأرجنتيني وفي كل ذلك حقق الفريق انتصارين فقط في الدوري الإسباني خلال 26 جولة ويتذيل الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق 14 نقطة أخرى عن مراكز البقاء.

وبذلك عادل إلتشي الرقم القياسي لعدد المدربين في نفس الموسم برصيد 6 مدربين، والمسجل باسم أتليتكو مدريد موسم 1993-94 وحينها أنهى الروخيبلانكوس في المركز الثاني عشر.

ويعد بيكاسيسي من المدربين الواعدين في الأرجنتين بعمر 42 عاما، حيث سيبدأ ولايته الأوروبية الأولى بمهمة مستحيلة.

وستكون المباراة الأولى للأرجنتيني ضد برشلونة في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وبرز بيكاسيسي في السنوات الأخيرة بالدوري الأرجنتيني بقمصان ديفنسيا وإنديبندينتي وراسينج كلوب.

وحصد لقب ريكوبا سود أمريكانا (كأس السوبر القاري) لعام 2022.

وخلال تجربته الأخيرة والتن بدأت في فبراير 2021 وحتى سبتمبر 2022 مع ديفنيسيا إي خوستيسيا.

وخلال 91 مباراة بقميص الصقور حقق الفوز في 34 مباراة وتعادل في 26 وخسر 31 وتوج بلقبه الوحيد.

قبل ذلك عمل مدربا مساعدا رفقة خورخي سامباولي في منتخب تشيلي وتوج بلقب كوبا أمريكا 2015، وأكثر من تجربة مع أكثر من فريق في أمريكا الجنوبية.

ويأتي تعيينه مدربا لـ إلتشي في نفس اليوم الذي أقيل فيه سامباولي من تدريب إشبيلية بسبب سوء النتائج واقترابه من صراع الهبوط. (طالع التفاصيل)

الدوري الإسباني إلتشي سيباستيان بيكاسيسي
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