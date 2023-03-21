التشكيل - عامر عامر في حراسة مرمى سيراميكا.. وبعبوي أساسي مع سموحة

أعلن كل من معين الشعباني مدرب سيراميكا كليوباترا وأحمد سامي مدرب سموحة تشكيل فريقهما للمواجهة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب سيراميكا كليوباترا مع سموحة على استاد المقاولون العرب في دور الـ 16 من كأس الرابطة المصرية.

وشهد تشكيل سيراميكا كليوباترا عودة عامر عامر لحراسة المرمى بدلا من محمد بسام الذي يلعب بشكل أساسي منذ بداية الموسم.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي

حراسة المرمى:عامر عامر.

خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد عادل - محمد متولي "كناريا" - محمود زلاكة - ميدو جابر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويلعب مالك بعبوي بشكل أساسي في تشكيل سموحة للمرة الأولى.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: أحمد جمال - بركات حجاج – أحمد حكم – شريف رضا

الوسط: زياد طارق - أحمد مصطفى – محمد عصام – محمود حليمو – مالك بعبوي

الهجوم: حسام حسن

وكان كل من الإسماعيلي وحرس الحدود والاتحاد السكندري قد ضمنوا التأهل لدور ربع النهائي