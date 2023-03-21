استعدادا لمواجهة تنزانيا.. منتخب أوغندا يلعب وديا مع الإسماعيلي

الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 16:23

كتب : FilGoal

منتخب أوغندا

يلعب الإسماعيلي مع منتخب أوغندا وديا في إطار استعدادات الأخير لمواجهة تنزانيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023.

وتقام المباراة على ملعب قناة السويس الجديد.

ويستضيف نفس الملعب المواجهة يوم 24 إبريل الجاري في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

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ويتولى الصربي ميتشو المدير الفني السابق للزمالك مهمة تدريب منتخب أوغندا حاليا.

ويتذيل منتخب أوغندا الترتيب بنقطة واحدة بفارق الأهداف عن تنزانيا صاحب المركز الثالث.

ويتصدر منتخب الجزائر الترتيب بست نقاط، ويأتي منتخب النيجر في المركز الثاني برصيد نقطتين.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز قبل الأخير للدوري برصيد 16 نقطة من 20 مباراة.

يذكر أن الإسماعيلي تأهل لربع نهائي كأس الرابطة بعد فوزه على غزل المحلة بركلات الترجيح.

أوغندا الإسماعيلي تصفيات أمم إفريقيا
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