استعدادا لمواجهة تنزانيا.. منتخب أوغندا يلعب وديا مع الإسماعيلي

يلعب الإسماعيلي مع منتخب أوغندا وديا في إطار استعدادات الأخير لمواجهة تنزانيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023.

وتقام المباراة على ملعب قناة السويس الجديد.

ويستضيف نفس الملعب المواجهة يوم 24 إبريل الجاري في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

ويتولى الصربي ميتشو المدير الفني السابق للزمالك مهمة تدريب منتخب أوغندا حاليا.

🆕 UPDATE@UgandaCranes will today (Tuesday) play a Friendly Match against Ismaily SC at Suez Canal Authority Stadium in Ismailia City at 5:00pm E.A.T pic.twitter.com/kri2l1rdXN — FUFA (@OfficialFUFA) March 21, 2023

ويتذيل منتخب أوغندا الترتيب بنقطة واحدة بفارق الأهداف عن تنزانيا صاحب المركز الثالث.

ويتصدر منتخب الجزائر الترتيب بست نقاط، ويأتي منتخب النيجر في المركز الثاني برصيد نقطتين.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز قبل الأخير للدوري برصيد 16 نقطة من 20 مباراة.

يذكر أن الإسماعيلي تأهل لربع نهائي كأس الرابطة بعد فوزه على غزل المحلة بركلات الترجيح.