دوري أبطال إفريقيا - لأول مرة.. الموريتاني بوه حكما لمواجهة الأهلي ضد الهلال

يدير طاقم تحكيم موريتاني بقيادة عبد العزيز بوه مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني المصيرية في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق الهلال ولم يتم إعلان ملعب المباراة بشكل رسمي حتى الآن.

وعلم FilGoal.com أن كاف قد قرر إقامة المباراة يوم السبت 1 أبريل المقبل في تمام التاسعة مساء.

ويعاون بوه كلا من حمدين ديبا وإبراهيم سالم بينما بيران ديو موسى حكما رابعا.

ويدير عبد العزيز بوه مباراته الأولى لكل من فريقي الأهلي والهلال.

وقاد بوه مباراة واحدة فقط في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم كانت بين شبيبة القبائل الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي في دور المجموعات.

ونجح الفريق الجزائري في التغلب على فيتا كلوب بهدفين مقابل هدف واحد.

وأدار بوه مباراتين في بطولة أمم إفريقيا للمحليين التي أقيمت في يناير الماضي وكان بينها مواجهة الجزائر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي وانتهت بفوز الجزائر.