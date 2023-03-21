شوبو موتنج يعلن غيابه عن قائمة الكاميرون خلال مواجهتي نامبيا

أعلن إريك ماكسيم شوبو موتنج مهاجم بايرن ميونيخ الألماني غيابه عن مواجهتي الكاميرون في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويلتقي منتخب الكاميرون ذهابا في ياوندي يوم 23 مارس الجارس مع نامبيا، ثم يلتقي المنتخبان مجددا في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا يوم 28 مارس.

وقال موتنج عبر حسابه على "إنستجرام": "للأسف لن أخوض المباراتين المقبلتين مع منتخب الكاميرون بسبب مشاكل في الظهر".

وأضاف "أتمنى من الأسود غير المروضة، بالتوفيق لكم، سأعمل بقوة للعودة للملعب في أقرب وقت ممكن".

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شهدت قائمة منتخب الكاميرون استدعاء 4 أسماء جديدة واستبعاد أندري أونانا حارس مرمى إنتر الإيطالي لمواجهتي نامبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.