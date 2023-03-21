شوبو موتنج يعلن غيابه عن قائمة الكاميرون خلال مواجهتي نامبيا

الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 13:36

كتب : FilGoal

تشوبو موتينج - الكاميرون

أعلن إريك ماكسيم شوبو موتنج مهاجم بايرن ميونيخ الألماني غيابه عن مواجهتي الكاميرون في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويلتقي منتخب الكاميرون ذهابا في ياوندي يوم 23 مارس الجارس مع نامبيا، ثم يلتقي المنتخبان مجددا في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا يوم 28 مارس.

وقال موتنج عبر حسابه على "إنستجرام": "للأسف لن أخوض المباراتين المقبلتين مع منتخب الكاميرون بسبب مشاكل في الظهر".

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وأضاف "أتمنى من الأسود غير المروضة، بالتوفيق لكم، سأعمل بقوة للعودة للملعب في أقرب وقت ممكن".

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شهدت قائمة منتخب الكاميرون استدعاء 4 أسماء جديدة واستبعاد أندري أونانا حارس مرمى إنتر الإيطالي لمواجهتي نامبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وينضم الرباعي مالكوم مبوتو (بوردو الفرنسي) وفلافين بويومو (ألباسيتي الإسباني) أوليفر كيمين (قيصري سبور التركي) وإيليوت بنجامين (تشيلسي الإنجليزي) لأول مرة لارتداء قميص الأسود.

ويغيب أونانا عن قائمة الأسود على خليفة انسحابه من معسكر الكاميرون في كأس العالم 2022 بعد خلافه مع ريجوبر سونج المدير الفني.

ويتواجد زميلا مصطفى محمد في نانت ضمن الأسماء المتواجدة وهما: جيان شارل كاستيليتو وأجنوتيس جاناجو.

وجاءت قائمة الأسود:

حراسة المرمى: ديفيس أوباسي (أبها السعودي) – سيمون أوموسلا (سان لوبوبو) – مباهي بواني (غزال دي جاروا).

الدفاع: كولينز فاي (الطائي السعودي) – دارلين نجوميني (لوريان الفرنسي) – نوهو تولو (سياتل ساوندرز الأمريكي) – مالكوم مبوتو (بوردو الفرنسي) – جيان شارل كاستيليتو (نانت الفرنسي) – كريستوفر ووه (ستاد رين الفرنسي) – فلافين بويومو (ألباسيتي الإسباني) – نيكولاس نكوكولو (أريس القبرصي).

الوسط: مارتن هولنجا (بلد الوليد الإسباني) – بيير مالونج (بوخوم الألماني) – زامبو أنجيسا (نابولي الإيطالي) – أوليفر نتشام (سوانزي سيتي الإنجليزي) – أوليفر كيمين (قيصري سبور التركي) – إيليوت بنجامين (تشيلسي الإنجليزي).

الهحوم: أجنوتيس جاناجو (نانت الفرنسي) – كارل توكو إيكامبي (ستاد رين الفرنسي) – مومي نجامالو (دينامو موسكو الروسي) – ماكسيم تشوبو موتينج (بايرن ميونيخ الألماني) – جيروم نجوم (بيفرين البلجيكي) – براين مبيميو (برينتفورد الإنجليزي) – فينسنت أبو بكر (بيشكتاش التركي)

ويتصدر منتخب الكاميرون ترتيب المجموعة الثالثة من الفوز على بورندي بنتيجة 1-0.

وتضم المجموعة 3 منتخبات فقط بعد استبعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منتخب كينيا بسبب التدخل الحكومي في الشؤون الرياضية.

وكان منتخب الكاميرون قد حقق مفاجأة مدوية بالفوز على البرازيل في دور المجموعات من كأس العالم.

فوز لم يكن كافيا وودع الأسود البطولة من دور المجموعات.

وقبلها حقق الأسود المركز الثالث في نسخة 2021 من أمم إفريقيا والتي استضافتها.

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