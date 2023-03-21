سكاي: تعطيل مباريات الدوري الإنجليزي من أجل إفطار اللاعبين المسلمين في رمضان

بقيادة فنية لـ واين روني.. فريق كل النجوم الأمريكي يواجه أرسنال في صيف 2023

عاد من الاعتزال.. روي هودسون مدربا كريستال بالاس من جديد

تين هاج: لا أريد الحديث عن لمسة يد ويليان.. فهناك ما هو أولى بالتركيز عليه