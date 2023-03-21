ذا أثليتك: رينار يقترب من تدريب منتخب فرنسا للسيدات

الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 12:35

كتب : FilGoal

هيرفي رينار - منتخب السعودية

يقترب هيرفي رينار المدير الفني لـ منتخب السعودية من تولي تدريب منتخب فرنسا للسيدات بحسب شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة.

وتستعد سيدات فرنسا لخوض نهائيات كأس العالم 2023.

ولم يُدرب هيرفي رينار أي فريق للسيدات في مسيرته التدريبية من قبل.

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وأوضح التقرير أن سيدات منتخب فرنسا سعداء باختيار المدرب البالغ 54 عاما من خلافة كورين دياكر.

الإقالة جاءت على خلفية علاقتها المتوترة مع بعض اللاعبات، فقد أعلنت ويندي رينار قائد الفريق اعتزالها الدولي قبل أسابيع بسبب خلافاتها مع المدربة، ثم أعلنت كاديدياتو دياني وزميلتها ماري-أنتوانيت كاتوكو عدم مشاركتهن مع المنتخب في حال استمرار المدربة في منصبها.

وأوضح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم الخميس أن المشاكل في منتخب السيدات باتت غير قابلة للإصلاح، ولذلك تم اتخاذ القرار بإنهاء مهمة دياكر بعد نحو 6 سنوات من تولي المهمة.

وذكر التقرير أن ويندي رينار قائدة المنتخب انسحبت من المنتخب في ظل وجود إريك بالهيتش المدرب المساعد في دور المدرب المؤقت حتى الآن.

Herve Renard set to become new France Women’s head coach

ومن المتوقع أن يعود إريك لمنصب المدرب المساعد بعد تعيين مدير فني جديد.

رينار حقق لقبي كأس الأمم الإفريقية مرتين عامي 2012 مع زامبيا و2015 مع كوت ديفوار.

وتولى تدريب منتخب السعودية في يوليو 2019 وقاد الأخضر لتحقيق فوز تاريخي في كأس العالم 2022 على حساب الأرجنتين في جور المجموعات.

وأتم التقرير أنه من المنتظر عندما يتوصل رينار لاتفاق مع الاتحاد الفرنسي سينهي مشواره مع المنتخب السعودي.

وارتبط اسم رينار بتدريب بلجيكا في شهر يناير الماضي خلفا للأرجنتيني روبرتو مارتينيز، لكنه نفى الأمر بشكل قاطع. (طالع التفاصيل)

يمتد عقد المدرب الفرنسي مع المنتخب السعودي حتى عام 2027.

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