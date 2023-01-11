رينار يكشف حقيقة عرض خدماته على منتخب بلجيكا

كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب السعودية حقيقة عرض خدماته على منتخب بلجيكا.

وأشارت بعض التقارير إلى عرض رينار خدماته على الاتحاد البلجيكي لتولي تدريبه خلال الفترة المقبلة.

وكتب رينار عبر تويتر: "الأخبار التي تشير إلى أنني عرضت نفسي على المنتخب البلجيكي لتدريبه خاطئة تماما".

ويبحث المنتخب البلجيكي عن مدرب جديد عقب وداع كأس العالم 2022 ورحيل الإسباني روبرتو مارتينيز الذي اتجه لتدريب منتخب البرتغال.

The news suggesting I presented a proposal to coach the Belgium National team is totally false. — Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) January 11, 2023

رينار سبق له تدريب منتخبات كوت ديفوار وزامبيا وحصل معهما على بطولتين لأمم إفريقيا قبل الانتقال للمغرب ومنه إلى السعودية.

المدرب البالغ 54 عاما قاد منتخب المغرب بين 2016 و2019 والعودة مرة أخرى لنهائيات كأس العالم 2018.

وقاد رينار أسود الأطلس في 45 مباراة حقق الفوز في 25 وتعادل في 9 وخسر 11، وانتهى مشواره بتوديع أمم إفريقيا 2019 من دور الـ 16.

وحقق رينار مع منتخب السعودية مفاجأة مدوية بالفوز على الأرجنتين في بداية مباريات المنتخبين بكأس العالم 2022 بالانتصار بنتيجة 2-1، ثم ودع من دور المجموعات.