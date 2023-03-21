أديبايور يعلق حذائه بعد مسيرة امتدت 22 عاما

أعلن التوجولي إيمانويل أديبايور اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة امتدت 22 عاما.

إيمانويل أديبايور النادي : قيصري سبور

المهاجم البالغ 39 عاما ارتدى قمصان عديد الأندية أبرزها أرسنال وتوتنام ومانشستر سيتي وريال مدريد.

وأنهى أديبايور مسيرته بقميص فريق سيماسي الذي انضم له منذ يوليو 2021.

وكتب أديبايور عبر حسابه على "إنستجرام": "من القمة إلى القاع، مررت بمسيرة احترافية لا تُصدق".

وأضاف "أشكر كل جماهيري في تواجدهم معي في كل خطوة".

وأتم "أشعر بامتنان شديد ومتحمس لما هو قادم".

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وبدأ أديبايور مسيرته مع فريق أيه سي ميرلان لومي في توجو وفي 1999 بعمر 15 عاما انضم لصفوف ميتز الفرنسي.

ومن ثم انضم إلى موناكو وارتدى قميص الفريق لمدة 4 سنوات ومنه انضم إلى أرسنال في يناير 2006.

عقب ذلك خاض تجارب عديدة مرتديا قمصان مانشستر سيتي وريال مدريد وتوتنام وكريستال بالاس وباشاك شهير وقيصري سبور، كما خاض تجربة في باراجواي رفقة أولمبيا.

واختتم مسيرته بقميص سيماسي التوجولي.

وخلال مسيرته خاض 593 مباراة سجل خلالها 207 هدفا من بينها 97 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق خلال مسيرته لقب كأس ملك إسبانيا مع ريال مدريد في 2011.

كما يعد أديبايور الهداف التاريخي لتوجو برصيد 26 هدفا في 65 مباراة.

وسبق له أن حصد جائزة أفضل لاعب في توجو لمدة 5 سنوات.

كما فائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 2008، متفوقا على محمد أبو تريكة ومايكل إيسيان.