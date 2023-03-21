أديبايور يعلق حذائه بعد مسيرة امتدت 22 عاما

الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 11:13

كتب : FilGoal

أديبايور

أعلن التوجولي إيمانويل أديبايور اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة امتدت 22 عاما.

إيمانويل أديبايور

النادي : قيصري سبور

المهاجم البالغ 39 عاما ارتدى قمصان عديد الأندية أبرزها أرسنال وتوتنام ومانشستر سيتي وريال مدريد.

وأنهى أديبايور مسيرته بقميص فريق سيماسي الذي انضم له منذ يوليو 2021.

أخبار متعلقة:
تحت أنظار أديبايور.. بيراميدز يكتسح كارا برباعية في خطوة نحو ربع نهائي الكونفدرالية أديبايور للاعبي نيجيريا: عليكم إسقاط تونس من أجلي مدرب جامبيا يحكي لـ في الجول عندما اصطدم مع أديبايور لدخوله المران بدراجة بخارية فسخ عقد أديبايور مع أولمبيا الباراجوياني بسبب فيروس كورونا

وكتب أديبايور عبر حسابه على "إنستجرام": "من القمة إلى القاع، مررت بمسيرة احترافية لا تُصدق".

وأضاف "أشكر كل جماهيري في تواجدهم معي في كل خطوة".

وأتم "أشعر بامتنان شديد ومتحمس لما هو قادم".

وبدأ أديبايور مسيرته مع فريق أيه سي ميرلان لومي في توجو وفي 1999 بعمر 15 عاما انضم لصفوف ميتز الفرنسي.

ومن ثم انضم إلى موناكو وارتدى قميص الفريق لمدة 4 سنوات ومنه انضم إلى أرسنال في يناير 2006.

عقب ذلك خاض تجارب عديدة مرتديا قمصان مانشستر سيتي وريال مدريد وتوتنام وكريستال بالاس وباشاك شهير وقيصري سبور، كما خاض تجربة في باراجواي رفقة أولمبيا.

واختتم مسيرته بقميص سيماسي التوجولي.

وخلال مسيرته خاض 593 مباراة سجل خلالها 207 هدفا من بينها 97 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق خلال مسيرته لقب كأس ملك إسبانيا مع ريال مدريد في 2011.

كما يعد أديبايور الهداف التاريخي لتوجو برصيد 26 هدفا في 65 مباراة.

وسبق له أن حصد جائزة أفضل لاعب في توجو لمدة 5 سنوات.

كما فائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 2008، متفوقا على محمد أبو تريكة ومايكل إيسيان.

أرسنال ريال مدريد مانشستر سيتي توجو إيمانويل أديبايور
نرشح لكم
شوبو موتنج يعلن غيابه عن قائمة الكاميرون خلال مواجهتي نامبيا تصفيات أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر مع مالاوي.. القنوات الناقلة والمعلق قائمة مالاوي - حضور نجم أمم إفريقيا وغياب صانع معجزة 2008 أمام مصر مدرب صنداونز: زواني قائد رائع لـ صنداونز.. أونيانجو أصر على تسليمه الشارة اتحاد الكرة يعلن حضور 20 ألف مشجع لمباراة مصر ومالاوي 7 حكام مصريين من 26 عربيا.. كاف يعلن قائمة معسكر ما قبل ربع نهائي الأبطال والكونفدرالية معركة بيراميدز وفيوتشر وفرص عبد الحميد بسيوني.. تعرف على المتأهلين إلى ربع نهائي الكونفدرالية السقا: لم نرغب في صراع فيوتشر وبيراميدز.. والكرة المصرية ليست الأهلي والزمالك فقط
أخر الأخبار
شوبو موتنج يعلن غيابه عن قائمة الكاميرون خلال مواجهتي نامبيا 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
موندو ديبورتيفو: المحكمة ترفض استئناف برشلونة ضد إلغاء تسجيل عقد جافي 54 دقيقة | الدوري الإسباني
سكاي: تعطيل مباريات الدوري الإنجليزي من أجل إفطار اللاعبين المسلمين في رمضان ساعة | الدوري الإنجليزي
فيتوريا يرحب بلاعبي منتخب مصر: افتقدناكم كثيرا.. هيا بنا للعمل ساعة | منتخب مصر
ذا أثليتك: رينار يقترب من تدريب منتخب فرنسا للسيدات ساعة | السعودية
تقرير فرنسي: المدير الرياضي لباريس سان جيرمان قد ينتقل لـ تشيلسي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تصفيات أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر مع مالاوي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 ساعة | منتخب مصر
لتجنب الهبوط.. إشبيلية يقيل خورخي سامباولي 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال