عاد من الاعتزال.. روي هودسون مدربا كريستال بالاس من جديد

الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 10:54

كتب : FilGoal

روي هودسون - الصورة من موقع coachesvoice

أعلن نادي كريستال بالاس تعيين روي هودسون مدربا للفريق حتى نهاية الموسم الحالي خلفا لباتريك فييرا.

وكان النادي قد أعلن رحيل فييرا عن تدريب الفريق لعدم تحقيقه أي فوز خلال عام 2023.

هودسون سيتولى تدريب كريستال بالاس للمرة الثانية خلال مسيرته بعد أن تولى قاد الفريق منذ عام 2017 حتى 2021.

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صاحب الـ 75 عاما كان قد ألمح لاعتزال التدريب بعد بنهاية الموسم الماضي عندما قاد واتفورد خلال فتربة مؤقتة.

وكان هودسون قد قال عقب نهاية الموسم:"جعلت الأمر واضحا هو عقد قصير الأمد لنهاية الموسم وعدت من اعتزالي لأداء عمل جيد".

وأضاف "للأسف المهمة تقترب من النهاية واستمتعت بهذا العمل، واعتقد أنني لن أضع اسمي في قصص قادمة أخرى، لأن الدوري الإنجليزي من أكثر المسابقات المتطلبة في العالم".

ولم يتمكن هودسون من إنقاذ واتفورد من الهبوط في الموسم الماضي.

وخلال ولايته الأولى قاد هودسون فريق كريستال بالاس في 162 مباراة حقق خلالهم الفوز في 54 مباراة وتعادل في 36 وخسر 72 مباراة ونجح في قيادة الفريق لتجنب الهبوط لأربع مواسم متتالية.

ويحتل كريستال بالاس حاليا المركز الـ 12 برصيد 27 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن وست هام صاحب المركز الـ 18 المؤدي للهبوط.

روي هودسون بدأ مسيرته كلاعب كرة قدم في كريستال بالاس عام 1965، قبل أن يعتزل اللعب عام 1976.

في نفس العام، بدأ هودسون مسيرته التدريبية الطويلة، وكانت أولى محطاته الكبيرة عام 1995 رفقة إنتر ميلان، إذ حصل معهم على وصافة كأس الاتحاد الأوروبي.

هودسون في مسيرته تولى أيضا تدريب منتخب الإمارات بين 2002 إلى 2004، وفنلندا من 2006 إلى 2007.

وكانت العودة إلى إنجلترا عبر فولام عام 2007، حيث استمر معهم حتى 2010 وحصل مجددا على وصافة كأس الاتحاد الأوروبي.

وكانت المحطة الأكبر على صعيد الأندية بعدها رفقة ليفربول بموسم 2010-2011، قبل تولي تدريب وست بروميتش ألبيون في موسم 2011-2012.

روي هودسون بعد ذلك تولى تدريب منتخب إنجلترا في أكبر مناصبه التدريبية، واستمر معهم من 2012 إلى 2016، حيث قادهم في يورو 2012 وكأس العالم 2014، ويورو 2016.

كريستال بالاس الدوري الإنجليزي الممتاز روي هودسون
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