المحمدي: صناعتي هدف تريزيجيه القاتل أفضل لحظة لي في ملعب أستون فيلا

الإثنين، 20 مارس 2023 - 23:21

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي - محمود تريزيجيه - أستون فيلا

استرجع أحمد المحمدي سفير نادي أستون فيلا أبرز ذكرياته مع الفريق الإنجليزي كلاعب.

ولعب المحمدي في صفوف أستون فيلا بين 2017 و2021 وهو آخر محطة في مسيرته الكروية.

وقال المحمدي عبر الحساب الرسمي للفيلانز: "نادي أستون فيلا معروف في العالم بأكمله بسبب تاريخه الكبير والبطولات العديدة التي فاز بها".

وأضاف: "عندما حضرت إلى أستون فيلا في 2017 كان يمر بظروف صعبة في دوري القسم الثاني ووضعه لم يكن يليق باسمه أو حجمه، حاولنا وقتها إعادته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وسط الكثير من الضغوطات".

وتابع: "في الموسم الأول وصلنا لملحق الصعود لكن لم نستطع حجز بطاقة الدوري الممتاز".

وأشار: "في الموسم الثاني تغيّر الوضع وحضر دين سميث لتدريب الفرق وتولى ناصف ساويرس رئاسة النادي وحدثت تدعيمات كبيرة".

وتذكر: "في نهاية الموسم فزنا بعشر مباريات متتالية وخضنا ملحق الصعود، وفي النصف النهائي أمام دربي كاونتي كانت واحدة من أفضل مبارياتي، وساهمت في هدف لـ أنور الغازي وعدنا للدوري الممتاز".

وأوضح: "أيضًا مباراة ليستر سيتي في نصف نهائي كأس الرابطة كانت لحظة مميزة للغاية، دخلت بديلا في الدقيقة 81 وصنعت هدف الفوز لـ تريزيجيه".

وأتم: "كان هدفًا مصريًا خالصًا، وفرحة الجمهور بعد المباراة كانت كبيرة، إنها من أفضل اللحظات التي عشتها في فيلا بارك".

المحمدي (35 عامًا) خاض 129 مباراة مع أستون فيلا، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 17.

الظهير الأيمن المصري بدأ مسيرته في غزل المحلة ولعب بعدها في إنبي قبل أن ينتقل إلى الملاعب الإنجليزية من بوابة سندرلاند عام 2010.

وخاض المحمدي 61 مباراة مع سندرلاند سجل خلالها هدفا وصنع 4.

لكن فترته الأطول في الملاعب الإنجليزية كانت بقميص هال سيتي بين 2012 و2017 حيث خاض 217 مباراة، سجل خلالها 11 مباراة وصنع 27.

ويمتلك المحمدي في رصيده 88 مباراة دولية مع منتخب مصر، سجل خلالها 6 أهداف، وتوج بكأس الأمم الإفريقية 2008 و2010، كما شارك في كأس القارات 2009.

أحمد المحمدي تريزيجيه أستون فيلا
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