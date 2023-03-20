تايمز: طلبات تعجيزية.. توتنام يفرض شروطه للموافقة على بيع هاري كين

الإثنين، 20 مارس 2023 - 22:08

كتب : FilGoal

هدف هاري كين مع توتنام أمام مانشستر سيتي

100 مليون جنيه إسترليني هي ما سيطلبه توتنام من أجل التفكير ببيع هدافه هاري كين، حسب تأكيدات صحيفة ذا تايمز.

ويعلم توتنام أن الأندية تفكر بالتعاقد مع هاري كين وأنه في الصفقات الكبيرة يتم تقسيم الدفعات الى سنوات عديدة ولذلك يطلب توتنام من أي ناد محلي مهتم بهاري كين أن يدفع سعر الصفقة دفعة واحدة.

ويدرك نادي توتنام أيضا أن مانشستر يونايتد لن يرغب بالدخول في محادثات طويلة.

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ويرغب هاري كين في التحدث مع مسؤولي النادي في نهاية الموسم حول مستقبله مع وجود اهتمام من مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ وريال مدريد.

وبسبب رغبة النادي في الحصول على قيمة الصفقة من أي نادي محلي دفعة واحدة وبجانب استهداف كين لكسر رقم آلان شيرار، فإن توتنام يعتقد بأن هاري كين سيستمر معه في الموسم المقبل.

ويعلم المسؤولون عن التعاقدات في مانشستر يونايتد أنه إذا أراد النادي مواصلة دعم إريك تين هاج واستغلال الحالة الحالية مع تين هاج فيجب التوقيع مع مهاجم من الطراز الأول حيث يهتم مانشستر يونايتد أيضا بفيكتور أوسيمين وبينجامين سيسكو ولكن يأتي هاري كين على رأس القائمة.

وأصبح هاري كين ثالث لاعب يسجل 20 هدفا او أكثر في ستة مواسم مختلفة من الدوري الإنجليزي بعد سيرجيو أجويرو وآلان شيرار.

وسجل ابن الـ29 عاما 22 هدفا وصنع أربعة آخرين في 38 مباراة لعبها مع توتنام في جميع المسابقات.

ويعد كين الهداف التاريخي لتوتنام حيث سجل 270 هدفا وصنع 63 آخرين في 424 مباراة.

هاري كين مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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