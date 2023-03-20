سيدربه روني.. لاعب وسط نوتنجهام ينتقل إلى الدوري الأمريكي

الإثنين، 20 مارس 2023 - 20:47

كتب : FilGoal

لويس أوبراين - نوتنجهام فورست

أعلن نادي دي سي يونايتد الأمريكي عن تعاقده مع لويس أوبراين قادمًا من نوتنجهام فورست الإنجليزي.

وانضم لاعب الوسط الإنجليزي إلى دي سي يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويشمل العقد بند إمكانية الشراء الصيف المقبل عند نهاية فترة الإعارة.

وبذلك يتدرب أوبراين تحت قيادة مواطنه واين روني المدير الفني لـ دي سي يونايتد.

وقال روني عبر الموقع الرسمي للنادي: "لويس كان أحد أفضل لاعبي القسم الثاني الإنجليزي في المواسم الماضية".

وأضاف روني: "إنه يقرأ المباريات جيدًا ويخلق فرص التسجيل. انتدابه من نوتنجهام كان صفقة رائعة، سيكون إضافة مميزة لخط وسطنا".

أوبراين (24 عامًا) لعب سابقًا في صفوف هدرسفيلد تاون، ثم انتقل إلى نوتنجهام مطلع الموسم الجاري.

وخاض أوبراين 17 مباراة مع نوتنجهام هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وحيدا.

ويضم دي سي يونايتد في صفوفه المهاجم البلجيكي كريستيان بينتيكي لاعب أستون فيلا وليفربول وكريستال بالاس السابق.

وحصد دي سي يونايتد 4 نقاط من 4 مباريات خاضها في الدوري الأمريكي هذا الموسم.

واحتلت كتيبة المدرب روني المركز الثامن في الدوري الأمريكي MLS الموسم الماضي.

دي سي يونايتد نوتنجهام فورست لويس أوبراين
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