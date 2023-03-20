الإسماعيلي يثأر من سيناريو الموسم الماضي ويتأهل في كأس الرابطة أمام غزل المحلة

الإثنين، 20 مارس 2023 - 18:36

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - غزل المحلة - الصور من حساب الإسماعيلي

ثأر الإسماعيلي من سيناريو الخروج من كأس الرابطة الموسم الماضي أمام غزل المحلة، وتأهل هذا الموسم بنفس الطريقة عن طريق ركلات الترجيح.

وكان الوقت الأصلي من المباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق قبل أن يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح.

ويتأهل الإسماعيلي إلى ربع النهائي لينتظر المتأهل من مواجهة الأهلي ضد المصري.

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وكان غزل المحلة قد حصد وصافة النسخة الماضية والأولى من كأس الرابطة وتأهل للنهائي بعد الفوز على الإسماعيلي بركلات الترجيح.

ونجح الإسماعيلي في رد الهزيمة بنفس الطريقة وتغلب على غزل المحلة بنتيجة 7-6 في ركلات الترجيح.

وأهدر أحمد النادري ركلة الترجيح الوحيدة بين الفريقين وكانت السابعة لغزل المحلة.

وافتتح الإسماعيلي التسجيل مبكرا في المباراة بالدقيقة الثالثة عن طريق فراس شواط بعد استغلال خطأ المدافع ليسدد بقوة في المرمى.

وحرم القائم الأيمن في الدقيقة 20 الهدف الثاني للإسماعيلي من تسديدة فراس شواط الأرضية.

ونجح غزل المحلة في إدراك التعادل في الدقيقة 42 عن طريق حميد ماو مستغلا ركلة حرة نفذت داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في الشباك.

واضطر الإسماعيلي لاستبدال محمد فوزي حارس المرمى في الدقيقة 47 بنهاية الشوط وشارك محمود كوكو بدلا منه.

وسجل للإسماعيلي كل من باهر المحمدي وفراس شواط وعمر الوحش ومحمد الدسوقي وأحمد مدبولي وعماد حمدي وياو أنور على الترتيب.

بينما سجل لغزل المحلة كل من أحمد الشيخ وطارق سامي وحميد ماو وكريم مصطفى ومحمد جابر وأحمد رضا قبل أن يهدر أحمد النادري.

ولم تحدد رابطة الأندية موعد مباريات ربع النهائي حتى الآن.

بينما يلعب الأهلي ضد المصري يوم 27 من شهر مارس الجاري على استاد برج العرب.

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