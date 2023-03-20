تشكيل الاتحاد - محمود علاء يقود الدفاع أمام فاركو في كأس الرابطة

أعلن زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري تشكيل فريقه لمواجهة فاركو.

ويلعب الاتحاد ضد فاركو في دور الـ16 لكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، في المباراة التي تقام بملعب الإسكندرية.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي:

المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: مصطفى إبراهيم – محمود علاء – خالد صبحي – صبري رحيل

الوسط: ناصر ناصر – خالد الغندور – محمد محمود

الهجوم: إبراهيم حسن – أوستن أموتو – أحمد عادل

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

صبحي سليمان – ساليفو مومو – محمد فارس – أحمد بهاء – السيد سالم – فوزي الحناوي – أحمد حامدين – أحمد عيد – محمود عبد العزيز

ويلعب الفائز من هذه المباراة ضد المتأهل من مواجهة بيراميدز ضد إنبي في دور الثمانية.