مدرب صنداونز: زواني قائد رائع لـ صنداونز.. أونيانجو أصر على تسليمه الشارة

أشاد رولاني موكوينا المدير الفني لـ ماميلودي صنداونز، بقدرات ثيمبا زواني القيادية.

وبات زواني قائدًا لـ صنداونز بعد أن تحوّل دينيس أونيانجو ليصير حارس مرمى احتياطيًا.

وقال موكوينا عبر "كيك أوف": "بخلاف الجانب الكروي، فهو شخص رائع على المستوى الإنساني، إنه يفاجئني".

وتابع: "القائد في كرة القدم الحديثة يكون تأثيره كبيرًا ويشد انتباه الناس، لديه تأثير على الآخرين دون أن يحاول تحقيق ذلك بكثير من القوة".

وأكمل: "إنه يحترم الناس، يعاملهم بشكل جيد وبالتالي يعامله الناس جيدًا بالمثل. أعتقد أنه يستحق أن يكون قائدًا لـ صنداونز".

وأشار: "تخيلوا أن دينيس أونيانجو الذي يعد أحد أفضل حراس المرمى في القارة الذي قاد النادي لألقاب عديدة على مر السنوات، جاء إليّ وأخبرني أن شارة القيادة يجب أن تصل مع زواني".

وأتم: "تأثير زواني غير عادي، أرى كيف يتأثر به الآخرين ويتعلمون منه".

وصار رونوين ويليامز الحارس الأساسي لـ صنداونز على حساب أونيانجو المخضرم.

زواني (33 عامًا) من جانبه يتواجد في صنداونز طوال مسيرته، باستثناء موسم 2013\2014 الذي قضاه معارًا إلى مبومالانجا بلاك أسيز.

وفاز زواني مع صنداونز بالدوري الجنوب إفريقي 7 مرات، كما حصد معه دوري أبطال إفريقيا 2016 تحت قيادة بيتسو موسيماني.

ويمتلك زواني 29 مباراة دولية مع منتخب جنوب إفريقيا سجل خلالها 6 أهداف، وقد شارك في كأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر.

وسجل زواني هدفا وصنع آخر في الفوز العريض على الأهلي بخماسية مقابل هدفين في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.