7 حكام مصريين من 26 عربيا.. كاف يعلن قائمة معسكر ما قبل ربع نهائي الأبطال والكونفدرالية

الإثنين، 20 مارس 2023 - 15:14

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة الحكام المشاركين في معسكر الإعداد للأدوار الإقصائية الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ويقام المعسكر بين يومي 14 و18 أبريل.

ويتواجد من مصر 7 حكام، هم أمين عمر ومحمود معروف (الساحة)، ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه (المساعدين)، ومحمود عاشور وأحمد الغندور وعمرو الشناوي (تقنية الفيديو).

التمثيل المصري هو الأعلى عربيا بالتساوي مع المغرب التي تأتي بحكمي ساحة هما رضوان جيد وسمير قزاز و3 مساعدين وحكمين للفيديو.

ويمثل الجزائر 4 حكام، هم مصطفى غربال ولحلو بن براهم للساحة، والمساعدان عباس زرهوني ومقران قوراري.

ويمثل تونس 3 حكام هم صادق السالمي وهيثم قيراط والمساعد حساني خليل.

بقية التمثيل العربي يضم ثنائي ليبي و1 من كل من: موريتانيا وجزر القمر وجيبوتي.

حكام الساحة:

مصطفى غربال (الجزائر)

لحلو بن براهم (الجزائر)

باملاك تيسيما (إثيوبيا)

جان جاك ندالا (الكونغو الديمقراطية)

ماجيت ندياي (السنغال)

أمين عمر (مصر)

محمد معروف (مصر)

رضوان جيد (المغرب)

سمير قزاز (المغرب)

صادق السلمي (تونس)

هيثم قيراط (تونس)

بيتر كاماكو (كينيا)

بوبو تراوري (مالي)

أحمد هيرالال (موريشيوش)

داهان بيدا (موريشيوس)

صامويل أويكوندا (رواندا)

توم أبونجيل (جنوب إفريقيا)

كاليلو إبراهيم تراوري (كوت ديفوار)

الحاج محمد (تشاد)

محمود إسماعيل (السودان)

عبد العزيز بوح (موريتانيا)

معتز إبراهيم (ليبيا)

الحكام المساعدون:

عباس زرهوني (الجزائر)

مقران قوراري (الجزائر)

عطية عيسى (ليبيا)

محمود أبو الرجال (مصر)

أحمد حسام طه (مصر)

لحسن أزاجو (المغرب)

مصطفى أكركد (المغرب)

جبريل كامارا (ألسنغال)

ماليك سامبا (السنغال)

جيرسون دوس سانتوس (أنجولا)

أرسينيو مارينجول (موزمبيق)

زاكيل سيويلا (جنوب إفريقيا)

سورو فاستوان (ليسوتو)

حساني خليل (تونس)

جيلبرت شيريوت (كينيا)

سليمان أمل الدين (جزر القمر)

تياما سيدو (بوركينا فاسو)

إلفيس نوبو (الكاميرون)

ليبان عبد الرزاق (جيبوتي)

أوليفييه كابين (الكونغو الديمقراطية)

عيسى يايا (تشاد)

إبراهيم عبد الله (السودان)

برينسي زكريا (المغرب)

بوريس ديتسوجا (الجابون)

لوبيز أوليفيرا (أنجولا)

أبيميرو دوس ريس أبيلميرو (ساو تومي)

نجوه أدو ديزير (كوت ديفوار)

كواسي بروبي (غانا)

نوها بانجورا (السنغال)

نوهو واتارا (كوت ديفوار)

حكام الفيديو

محمود عاشور (مصر)

أحمد الغندور (مصر)

عمرو الشناوي (مصر)

حمزة الفارق (المغرب)

عادل زوراق (المغرب)

الاتحاد الإفريقي أمين عمر محمود أبو الرجال محمد معروف دوري أبطال إفريقيا كاف الكونفدرالية
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