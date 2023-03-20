معركة بيراميدز وفيوتشر وفرص عبد الحميد بسيوني.. تعرف على المتأهلين إلى ربع نهائي الكونفدرالية

6 فرق حسمت مقعدها في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بينهم فريقان عربيان، وثالثهما سيكون مصريا لا محالة.

انتهت الجولة الخامسة من دور المجموعات، بحسم المتأهلين من المجموعة الثانية والمجموعة الرابعة.

وتشهد المجموعة الثالثة صراعا مصريا خالصا بين بيراميدز وفيوتشر على البطاقة الثانية، فيما تشهد المجموعة الأولى صراعا ثلاثيا يضم طرفان عربيان.

المتأهلون إلى ربع نهائي الكونفدرالية:

مارومو جالانتس الجنوب إفريقي

(اتحاد العاصمة الجزائري - الأخضر الليبي - سانت إلوا لوبوبو الكونغولي الديمقراطي)

ريفرز يونايتد النيجيري

أسيك ميموزا الإيفواري

الجيش الملكي المغربي

يانج أفريكانز التنزاني

الاتحاد المنستيري التونسي

(بيراميدز - فيوتشر)

المجموعة الأولى:

1- مارومو جالانتس 9 نقاط

2- اتحاد العاصمة 8 نقاط

3- سانت إلوا لوبوبو 5 نقاط

4- الأخضر 5 نقاط

مارومو ضمن تأهله وترك هذا الصراع الأعنف في كافة المجموعات الإفريقية لهذا الموسم، بين اتحاد العاصمة الجزائري، وسانت إلوا الكونغولي الديمقراطي، والأخضر الليبي الذي يقوده عبد الحميد بسيوني.

في الجولة الأخيرة يحل سانت إلوا ضيفا على مارومو الذي يحتاج الفوز لضمان الصدارة، فيما يخرج الأخضر لملاقاة اتحاد العاصمة.

- إذا فاز اتحاد العاصمة أو تعادل، تنتهي اللعبة لصالحه ويحسم التأهل بالنقطة التاسعة.

- إذا فاز الأخضر على اتحاد العاصمة يتأهل على حسابه بأفضلية المواجهات المباشرة (الذهاب انتهى 1-1)

- السيناريو الأكثر تعقيدا هو فوز سانت إلوا مع فوز الأخضر.. في هذه الحالة يتساوى الفرق الثلاثة عند 8 نقاط:

اتحاد العاصمة متفوق على سانت إلوا في المواجهات المباشرة (3-0 / 1-1)

سانت إلوا متفوق على الأخضر في المواجهات المباشرة (1-0 / 1-1)

الأخضر سيتفوق على اتحاد العاصمة إن فاز (1-1 / فوز الأخضر بأي نتيجة)

* كل الفرق حصدت 5 نقاط من هذه المواجهات فيما بينها وفقا لهذا السيناريو، وبالتالي سنلجأ لفارق الأهداف في مواجهاتهم ضد بعضهم البعض:

اتحاد العاصمة سجل 5 أهداف وتلقى 2 (+3)

الأخضر سجل هدفين وتلقى 3 (-1)

سانت إلوا سجل 3 أهداف وتلقى 5 (-2)

بذلك سيحتاج سانت إلوا للفوز على مارومو جالانتس بفارق يكفي للاستفادة من خسارة اتحاد العاصمة وتجاوز الأخضر في الوقت ذاته، فيما يحتاج الأخضر للفوز بفارق 3 أهداف للتقدم على اتحاد العاصمة قبل النظر لنتيجة سانت إلوا.

المجموعة الثانية:

1- ريفرز يونايتد 10 نقاط

2- أسيك ميموزا 10 نقاط

3- ديابل نوار 5 نقاط

4- موتيما بيمبي نقطتين

المواجهة الأخيرة بالطبع بين أسيك وريفرز على ملعب الأول، والمواجهة الأولى في نيجيريا انتهت بفوز ريفرز يونايتد 3-0.

أسيك بحاجة لأي فوز كي ينتزع الصدارة، فيما يكفي ريفرز يونايتد التعادل.

المجموعة الثالثة:

1- الجيش الملكي 10 نقاط

2- بيراميدز 8 نقاط

3- فيوتشر 8 نقاط

4- أسكو كارا نقطة واحدة

الجيش الملكي مهدد بفقدان الصدارة إن خسر أمام أسكو كارا في المباراة الأخيرة، وإن تعادل قد ينتزعها فيوتشر لو فاز بفارق الأهداف (كل فريق منهما فاز على الآخر 2-0).

أما بيراميدز فلا يشكل خطرا على الصدارة في حال تساوي النقاط لأن الجيش الملكي يملك أفضلية المواجهات المباشرة.

هذا كان الصراع الهامشي، فالصراع الحقيقي على بطاقة التأهل بين الثنائي المصري.

مباراة الفريقين الأولى انتهت بالتعادل 1-1 (على ملعب فيوتشر)، وبالتالي فيوتشر بحاجة للفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1-1، بينما يكفي بيراميدز الفوز أو التعادل السلبي أو التعادل 1-1 ليتأهل بأفضلية تسجيله لأهداف أكثر في المجموعة.

بيراميدز سجل 8 أهداف وتلقى 5 (+3)، فيما سجل فيوتشر 7 وتلقى 4 (+3).

المجموعة الرابعة:

1- يانج أفريكانز 10 نقاط

2- الاتحاد المنستيري 10 نقاط

3- ريال باماكو 5 نقاط

4- مازيمبي 3 نقاط

الاتحاد المنستيري فاز على يانج أفريكانز 2-0 في تونس، ورد الفريق التنزاني في أرضه بالفوز 2-0 أيضا، لتتساوى المواجهات المباشرة في كل شيء، ويبقى الحكم مباشرة لفارق الأهداف فيما يخص الصدارة.

يانج أفريكانز سجل 8 أهداف وتلقى 4 (+4) والمنستيري سجل 6 وتلقى 3 (+3).

يانج يخرج لملاقاة مازيمبي في لوبومباشي، بينما يحل ريال باماكو ضيفا على الاتحاد المنستيري في تونس.