السقا: لم نرغب في صراع فيوتشر وبيراميدز.. والكرة المصرية ليست الأهلي والزمالك فقط

الإثنين، 20 مارس 2023 - 11:16

كتب : FilGoal

عبد الظاهر السقا

تحدث عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر عن فوز فريقه على أسكو كارا التوجولي بثلاثية دون رد ومباراة التأهل الحاسمة أمام بيراميدز في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال السقا في تصريحاته لقناة صدى البلد: "حققنا 3 نقاط هامة للغاية من أجل الاستمرار في البطولة والتأهل. أمامنا مباراة كبيرة ومصيرية أمام فريق كبير وهو بيراميدز".

وأضاف "المباراة ستكون بين الفريقين وإمكاناتهما الفنية داخل الملعب. الأكثر استعدادا وإصرارا سيفوز بهذه المباراة، المهم أن نخرج بمباراة تليق بالكرة المصرية، ونظهر أن هناك فريقين كبيرين غير الأهلي والزمالك".

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وأوضح "بعد تأهلنا إلى الكونفدرالية كان مهما لنا أن نؤكد على الفصل بين المسابقات المختلفة، ولذلك كان كل تركيزنا على الفوز بنتيجة كبيرة لتساعدنا في حسابات فارق الأهداف".

وتابع "لم نكن نتمنى الوقوع في هذا الموقف مع بيراميدز، بل كنا نريد التأهل معا إلى النهائي، ولكن أيا كان من سيستمر سندعمه جميعا".

وأكمل السقا المباراة بمثابة نهائي مبكر، وأعتقد أن المتأهل بيننا سيلعب نهائي البطولة. الجيش الملكي فريق منظم وأهنئه على التأهل.

وعن موقف كريم نيدفيد قال السقا: " اللاعب في كامل تركيزه معنا، وهو عائد من الإصابة للتو، وإعارته من الأهلي ستنتهي بنهاية الموسم".

وأخيرا عن غياب سعد سمير قال: "لقد تكررت إصابته عدة مرات ولذلك رفض المدرب علي ماهر المجازفة به".

وتساوى بيراميدز وفيوتشر عند 8 نقاط لكل منهما في المركز الثاني والثالث على الترتيب، وذلك بعد خسارة بيراميدز أمام الجيش الملكي المغربي 1-0.

مباراة الفريقين الأولى انتهت بالتعادل 1-1 (على ملعب فيوتشر)، وبالتالي فيوتشر بحاجة للفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1-1، بينما يكفي بيراميدز الفوز أو التعادل السلبي أو التعادل 1-1 ليتأهل بأفضلية تسجيله لأهداف أكثر في المجموعة.

بيراميدز سجل 8 أهداف وتلقى 5 (+3)، فيما سجل فيوتشر 7 وتلقى 4 (+3).

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