أنشيلوتي: ريال مدريد استحق الفوز في الكلاسيكو.. وسنقاتل على كل البطولات حتى النهاية

الإثنين، 20 مارس 2023 - 00:36

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - الكلاسيكو - أنشيلوتي

شدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني أن فريقه استحق الفوز على برشلونة في الكلاسيكو، مشيرا إلى أنه إذا استمروا في اللعب بنفس الطريقة فسيحققون شيئا في نهاية الموسم.

وخسر ريال مدريد أمام برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو.

وقال أنشيلوتي في تصريحات لقناة موفي ستار: "كنا نستحق الفوز ولعبنا مباراة جيدة. هناك علامات استفهام حول الهدف الذي تم إلغاءه، لقد جربنا كل شيء في النهاية. المباراة كانت جيدة جدًا".

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وأضاف عن التساوي في الاستحواذ "لقد كانت مباراة متكافئة وكانت تنافسية حتى النهاية. تم حسمها بتفاصيل صغيرة وكنا مقتنعين أنه يمكننا الفوز بها".

وواصل عن الهدف الملغي "علينا أن نقبل ذلك، ما زال لدي بعض الشكوك. لا يوجد شيء سيحدث في النهاية ولكن لدينا الحق في الشك".

واستطرد عن التغييرات والتشكيل الأساسي "كانت الخطة هي ترك الجناح الأيمن حرا وتحويل المباراة ناحية اليسار. لقد خلق وجود رودريجو المشاكل ومنحت التغييرات زخما للفريق. لقد خاطرنا ولكن الأمور لم تسر على ما يرام".

وعن ضياع لقب الدوري أجاب "لا، سنقاتل حتى النهاية. الأمر محزن للغاية ولكن الفريق سيقاتل في كل المسابقات إلى أقصى حد، وإذا لعبنا بهذه الطريق فنسحقق شيئا في النهاية".

ووصل الفارق إلى 12 نقطة بين برشلونة وريال مدريد في سباق لقب الدوري الإسباني.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أخرى أمام برشلونة يوم 5 إبريل في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد أن خسر الملكي الذهاب بهدف دون رد على ملعب سنتياجو بيرنابيو.

ويواجه ريال مدريد نظيره تشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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