سكاي: كونتي يوضح تصريحاته الغاضبة بعد تعادل توتنام أمام ساوثامبتون

أوضح أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي توتنام حقيقة تصريحاته الغاضبة بعد تعادل الفريق أمام ساوثامبتون بثلاثة أهداف لكل فريق ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس، فإن كونتي أوضح إلى مجلس إدارة توتنهام أن ثورته الغاضبة كانت تستهدف اللاعبين فقط وليس المالك أو رئيس مجلس الإدارة.

وقال كونتي للصحفيين عبر بي بي سي عقب المباراة: "بالنسبة لي ركلة الجزاء لم تكن صحيحة، ولكن الموقف الأسوأ هو ما يحدث على أرض الملعب وما كان يحدث خلال الأشهر الماضية وما يحدث في موسمي الثاني، اعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للتحدث لأن ما يحدث غير مقبول بالنسبة لي".

واستمر "كنا متقدمين 3-1 ثم استقبلنا هدفين وقام فريزر بالتصدي لبعض الفرص نحن لسنا فريق ولكن 11 لاعبا يركضون داخل الملعب، أنا أرى لاعبين أنانيين لا يريدون مساعدة بعضهم البعض ولا يكرسون قلوبهم".

وتابع "قبل اليوم كنت أحاول إخفاء الموقف وتحسينه بالكلمات حول طريقة اللعب ولكن الأمر يتمحور حو شيء واحد وهو الرغبة، نحو أسوأ حاليا مقارنة بالموسم الماضي وعندما لا تكون فريقا فلا يمكنك التطور".

وواصل "يجب أن نفهم أننا نلعب من أجل الشعار ولنجعل جماهيرنا فخورين بنا ويجب أن يكون لدينا الرغبة وإذا كان لدينا هذا فلن نخرج من كأس الاتحاد".

وأكمل "اعتدنا هنا لوقت طويل أن يكون النادي مسؤولا عن سوق الانتقالات والمدرب يكون مسؤول أيضا ولكن أين اللاعبين؟ أرى فقط 11 لاعبا يلعبون من أجل أنفسهم".

وأضاف "الأمر مشابه لما يحدث في كل موسم بغض النظر عن هوية المدرب، لقد اعتادوا هنا على عدم اللعب على أي شيء مهم ولا يريدون اللعب تحت الضغط، قصة توتنام هي وجود مالك النادي لمدة 20 عاما بدون تحقيق أي لقب".

اللاعبون والموظفون في الوقت الحالي في يوم عطلة محدد مسبقا وسيعودون إلى ملعب التدريب يوم الثلاثاء، وهو ما كان سيحدث بغض النظر عن النتيجة.