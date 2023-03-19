سكاي: كونتي يوضح تصريحاته الغاضبة بعد تعادل توتنام أمام ساوثامبتون

الأحد، 19 مارس 2023 - 23:32

كتب : وكالات

أنطونيو كونتي المدير الفني لـ توتنام

أوضح أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي توتنام حقيقة تصريحاته الغاضبة بعد تعادل الفريق أمام ساوثامبتون بثلاثة أهداف لكل فريق ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس، فإن كونتي أوضح إلى مجلس إدارة توتنهام أن ثورته الغاضبة كانت تستهدف اللاعبين فقط وليس المالك أو رئيس مجلس الإدارة.

وقال كونتي للصحفيين عبر بي بي سي عقب المباراة: "بالنسبة لي ركلة الجزاء لم تكن صحيحة، ولكن الموقف الأسوأ هو ما يحدث على أرض الملعب وما كان يحدث خلال الأشهر الماضية وما يحدث في موسمي الثاني، اعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للتحدث لأن ما يحدث غير مقبول بالنسبة لي".

أخبار متعلقة:
بعد تأهل الجيش الملكي.. سيناريوهات مجموعة بيراميدز وفيوتشر والمتأهل حال التعادل الكونفدرالية - الجيش الملكي يتأهل بالفوز على بيراميدز.. المقعد المصري مضمون في ربع النهائي تين هاج: لا أريد الحديث عن لمسة يد ويليان.. فهناك ما هو أولى بالتركيز عليه أراخو يسجل أول هدف في برشلونة بالنيران الصديقة بالقرن الـ 21 في الكلاسيكو

واستمر "كنا متقدمين 3-1 ثم استقبلنا هدفين وقام فريزر بالتصدي لبعض الفرص نحن لسنا فريق ولكن 11 لاعبا يركضون داخل الملعب، أنا أرى لاعبين أنانيين لا يريدون مساعدة بعضهم البعض ولا يكرسون قلوبهم".

وتابع "قبل اليوم كنت أحاول إخفاء الموقف وتحسينه بالكلمات حول طريقة اللعب ولكن الأمر يتمحور حو شيء واحد وهو الرغبة، نحو أسوأ حاليا مقارنة بالموسم الماضي وعندما لا تكون فريقا فلا يمكنك التطور".

وواصل "يجب أن نفهم أننا نلعب من أجل الشعار ولنجعل جماهيرنا فخورين بنا ويجب أن يكون لدينا الرغبة وإذا كان لدينا هذا فلن نخرج من كأس الاتحاد".

وأكمل "اعتدنا هنا لوقت طويل أن يكون النادي مسؤولا عن سوق الانتقالات والمدرب يكون مسؤول أيضا ولكن أين اللاعبين؟ أرى فقط 11 لاعبا يلعبون من أجل أنفسهم".

وأضاف "الأمر مشابه لما يحدث في كل موسم بغض النظر عن هوية المدرب، لقد اعتادوا هنا على عدم اللعب على أي شيء مهم ولا يريدون اللعب تحت الضغط، قصة توتنام هي وجود مالك النادي لمدة 20 عاما بدون تحقيق أي لقب".

اللاعبون والموظفون في الوقت الحالي في يوم عطلة محدد مسبقا وسيعودون إلى ملعب التدريب يوم الثلاثاء، وهو ما كان سيحدث بغض النظر عن النتيجة.

توتنام الدوري الإنجليزي أنطونيو كونتي
نرشح لكم
تين هاج: لا أريد الحديث عن لمسة يد ويليان.. فهناك ما هو أولى بالتركيز عليه أرتيتا: ساكا يشعر بخيبة أمل بعدما لم يسجل "هاتريك" أمام كريستال بالاس السادس على التوالي.. أرسنال يواصل التمسك بالصدارة ويضرب كريستال بالاس برباعية انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (4)-(1) كريستال بالاس.. فوز المدفعجية تشكيل أرسنال - جيسوس على دكة البدلاء.. وهولدينج يعوض ساليبا أرتيتا: مواجهة كريستال بالاس هي الأهم في الموسم تقرير: إنتر ودورتموند يتنافسان على ضم نابي كيتا مجانا جوارديولا يتحدث عن المنافسة على 3 ألقاب
أخر الأخبار
كرة طائرة - اكتمال الرباعي المتأهل لنصف نهائي دوري السيدات 53 ثاتيه | رياضات أخرى
الثالث على التوالي والأول منذ ميسي.. أرقام من فوز برشلونة على ريال مدريد في الكلاسيكو 6 دقيقة | الدوري الإسباني
كورتوا: لا شيء مستحيل لكن يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا.. وأثق في الفوز بالكأس 7 دقيقة | الدوري الإسباني
المتحدث باسم الإسماعيلي: البعض يحاول تشتيت النادي في فترة مصيرية 10 دقيقة | الدوري المصري
روبيرتو: برشلونة لم يحسم الدوري والجميع أصابه الجنون بعد هدف كيسي 10 دقيقة | الدوري الإسباني
بالهدف رقم 3000.. لدغة كيسي تقود برشلونة لفوز قاتل في الكلاسيكو على ريال مدريد 29 دقيقة | الدوري الإسباني
الجميع لعب لمصلحة لاتسيو.. كوستيتش يكتب انتصار يوفنتوس على إنتر في دربي إيطاليا 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي: كونتي يوضح تصريحاته الغاضبة بعد تعادل توتنام أمام ساوثامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال