بعد تأهل الجيش الملكي.. سيناريوهات مجموعة بيراميدز وفيوتشر والمتأهل حال التعادل

حسم الجيش الملكي المغربي تأهله من المجموعة الثالثة لبطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد التغلب على بيراميدز.

وتغلب الجيش الملكي على بيراميدز بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة ليحسم تأهله رسميا إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

وتنحصر بطاقة التأهل الثانية بين ممثلي مصر بيراميدز وفيوتشر.

وبات موقف المجموعة الحالي كالآتي:

1- الجيش الملكي 10 نقاط

2- بيراميدز 8 نقاط (+3)

3- فيوتشر 8 نقاط (+3)

4- كارا 1 نقطة

ويتفوق بيراميدز على فيوتشر بأفضلية تسجيل الأهداف إذ سجل ثمانية واستقبل خمسة، بينما فيوتشر سجل سبعة واستقبل أربعة.

وكان لقاء الدور الأول بين فيوتشر وبيراميدز قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما على ملعب السلام معقل فريق فيوتشر.

سيناريوهات التأهل من المجموعة:

يستضيف بيراميدز فريق فيوتشر في ختام دور المجموعات يوم 2 أبريل المقبل عقب التوقف الدولي.

ويتأهل الفائز من مواجهة بيراميدز وفيوتشر رسميا إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

وينتظر الفائز وقتها نتيجة مواجهة الجيش الملكي ضد كارا لتحديد مركز الفريق.

ولكن ماذا إن تعادل الفريقان؟

مصلحة بيراميدز

يتأهل بيراميدز حال التعادل سلبيا بدون أهداف بسبب أفضلية المواجهات المباشرة إذ تعادل بهدف لكل منهما على ملعب فيوتشر.

ولكن حال التعادل بهدف لكل منهما مثل نتيجة الدور الأول ستكون الأفضلية لصالح بيراميدز أيضا بسبب تسجيل بيراميدز أهدافا أكثر في المجموعة رغم التساوي في فارق الأهداف.

مصلحة فيوتشر

يتأهل فيوتشر حال انتهى اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق أو أكثر من ذلك.

ففي حال انتهى اللقاء بالتعادل 2-2 أو 3-3 أو أكثر من ذلك يضمن فيوتشر تأهله بسبب التفوق في المواجهات المباشرة بين الفريقين.