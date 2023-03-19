الكونفدرالية - الجيش الملكي يتأهل بالفوز على بيراميدز.. المقعد المصري مضمون في ربع النهائي

تغلب الجيش الملكي المغربي على ضيفه بيراميدز بهدف دون رد في الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل أحمد حمودان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61، ليحسم تأهل الفريق المغربي إلى ربع النهائي.

وبدأ الجيش الملكي بإهدار انفراد تام في الدقيقة الرابعة بواسطة رضا سليم الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وفي الدقيقة 9 سدد ضياء الدين الجويني لاعب الجيش الملكي من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم الأيسر.

وحاول الجيش الملكي مجددا في الدقيقة 42 من ركنية قابلها محمد ربيع حريمات برأسية مرت بعيدة عن المرمى.

وأخيرا في الدقيقة 45+2 سدد حاتم الصوابي لاعب الجيش الملكي كرة قوية على حدود منطقة الجزاء أبعدها الحارس أحمد الشناوي ببراعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مع بداية الشوط الثاني حل محمود صابر بدلا من فخر الدين بن يوسف في صفوف بيراميدز.

وفي الدقيقة 61 أتى الهدف الأول للجيش الملكي بواسطة أحمد حمودان بعد ارتباك في منطقة جزاء الفريق المصري، انتهى بمحاولة للتشتيت من الشناوي ليجد حمودان الكرة ويسكنها الشباك.

وسدد محمد الشيبي فوق العارضة في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 67 حل إبراهيم عادل وأحمد توفيق بدلا من كريم حافظ ومحمد الشيبي.

فيما سدد مصطفى فتحي في الدقيقة 72 ليبعدها االحارس أيوب لكرد إلى ركنية.

وأتى دودو الجباس بدلا من محمود عبد العاطي في الدقيقة 80.

وأخيرا في الدقيقة 82 سدد إبراهيم عادل كرة مرت أعلى العارضة بقليل.

بذلك رفع الجيش الملكي رصيده إلى 10 نقاط، قبل مباراته الأخيرة مع أسكو كارا التوجولي، وهو متذيل المجموعة بنقطة واحدة.

الآن تساوى بيراميدز وفيوتشر عند 8 نقاط لكل منهما في المركز الثاني والثالث على الترتيب.

مباراة الفريقين الأولى انتهت بالتعادل 1-1 (على ملعب فيوتشر)، وبالتالي فيوتشر بحاجة للفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1-1، بينما يكفي بيراميدز الفوز أو التعادل السلبي أو التعادل 1-1 ليتأهل بأفضلية تسجيله لأهداف أكثر في المجموعة.

بيراميدز سجل 8 أهداف وتلقى 5 (+3)، فيما سجل فيوتشر 7 وتلقى 4 (+3).