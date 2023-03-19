الكونفدرالية - الجيش الملكي يتأهل بالفوز على بيراميدز.. المقعد المصري مضمون في ربع النهائي

الأحد، 19 مارس 2023 - 23:07

كتب : FilGoal

بيراميدز - الجيش الملكي - مصطفى فتحي

تغلب الجيش الملكي المغربي على ضيفه بيراميدز بهدف دون رد في الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل أحمد حمودان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61، ليحسم تأهل الفريق المغربي إلى ربع النهائي.

وبدأ الجيش الملكي بإهدار انفراد تام في الدقيقة الرابعة بواسطة رضا سليم الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

أخبار متعلقة:
بيان من الإسماعيلي بشأن "صدور حكم بإلغاء قرار تشكيل اللجنة المؤقتة" الكونفدرالية - فيوتشر يشعل المنافسة مع بيراميدز بثلاثية في كارا استاد القاهرة لـ في الجول: لا يمكننا استضافة مباراة مصر.. وهذا موقف الأهلي والهلال الخطيب يعقد اجتماعا مع عبد الحفيظ لمناقشة ملفات المرحلة المقبلة في الأهلي

وفي الدقيقة 9 سدد ضياء الدين الجويني لاعب الجيش الملكي من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم الأيسر.

وحاول الجيش الملكي مجددا في الدقيقة 42 من ركنية قابلها محمد ربيع حريمات برأسية مرت بعيدة عن المرمى.

وأخيرا في الدقيقة 45+2 سدد حاتم الصوابي لاعب الجيش الملكي كرة قوية على حدود منطقة الجزاء أبعدها الحارس أحمد الشناوي ببراعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مع بداية الشوط الثاني حل محمود صابر بدلا من فخر الدين بن يوسف في صفوف بيراميدز.

وفي الدقيقة 61 أتى الهدف الأول للجيش الملكي بواسطة أحمد حمودان بعد ارتباك في منطقة جزاء الفريق المصري، انتهى بمحاولة للتشتيت من الشناوي ليجد حمودان الكرة ويسكنها الشباك.

وسدد محمد الشيبي فوق العارضة في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 67 حل إبراهيم عادل وأحمد توفيق بدلا من كريم حافظ ومحمد الشيبي.

فيما سدد مصطفى فتحي في الدقيقة 72 ليبعدها االحارس أيوب لكرد إلى ركنية.

وأتى دودو الجباس بدلا من محمود عبد العاطي في الدقيقة 80.

وأخيرا في الدقيقة 82 سدد إبراهيم عادل كرة مرت أعلى العارضة بقليل.

بذلك رفع الجيش الملكي رصيده إلى 10 نقاط، قبل مباراته الأخيرة مع أسكو كارا التوجولي، وهو متذيل المجموعة بنقطة واحدة.

الآن تساوى بيراميدز وفيوتشر عند 8 نقاط لكل منهما في المركز الثاني والثالث على الترتيب.

مباراة الفريقين الأولى انتهت بالتعادل 1-1 (على ملعب فيوتشر)، وبالتالي فيوتشر بحاجة للفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1-1، بينما يكفي بيراميدز الفوز أو التعادل السلبي أو التعادل 1-1 ليتأهل بأفضلية تسجيله لأهداف أكثر في المجموعة.

بيراميدز سجل 8 أهداف وتلقى 5 (+3)، فيما سجل فيوتشر 7 وتلقى 4 (+3).

الكونفدرالية الجيش الملكي بيراميدز فيوتشر
نرشح لكم
بعد تأهل الجيش الملكي.. سيناريوهات مجموعة بيراميدز وفيوتشر والمتأهل حال التعادل الكونفدرالية - فيوتشر يشعل المنافسة مع بيراميدز بثلاثية في كارا استاد القاهرة لـ في الجول: لا يمكننا استضافة مباراة مصر.. وهذا موقف الأهلي والهلال تشكيل بيراميدز - في غياب رمضان صبحي.. السعيد وفتحي يقودان الفريق أمام الجيش الملكي انتهت الكونفدرالية - فيوتشر (3)-(0) كارا تشكيل فيوتشر - ناصر ماهر أساسي أمام كارا.. والسعيد على مقاعد البدلاء قائد ليون يوضح كيف أثر صلاح ومحرز وماني على قراره بتمثيل الجزائر الأهلي يخاطب وزير الداخلية للموافقة على حضور جماهيري كامل أمام الهلال
أخر الأخبار
الثالث على التوالي والأول منذ ميسي.. أرقام من فوز برشلونة على ريال مدريد في الكلاسيكو دقيقة | الدوري الإسباني
كورتوا: لا شيء مستحيل لكن يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا.. وأثق في الفوز بالكأس 3 دقيقة | الدوري الإسباني
المتحدث باسم الإسماعيلي: البعض يحاول تشتيت النادي في فترة مصيرية 5 دقيقة | الدوري المصري
روبيرتو: برشلونة لم يحسم الدوري والجميع أصابه الجنون بعد هدف كيسي 6 دقيقة | الدوري الإسباني
بالهدف رقم 3000.. لدغة كيسي تقود برشلونة لفوز قاتل في الكلاسيكو على ريال مدريد 25 دقيقة | الدوري الإسباني
الجميع لعب لمصلحة لاتسيو.. كوستيتش يكتب انتصار يوفنتوس على إنتر في دربي إيطاليا 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي: كونتي يوضح تصريحاته الغاضبة بعد تعادل توتنام أمام ساوثامبتون 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد تأهل الجيش الملكي.. سيناريوهات مجموعة بيراميدز وفيوتشر والمتأهل حال التعادل ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال