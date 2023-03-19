تين هاج: لا أريد الحديث عن لمسة يد ويليان.. فهناك ما هو أولى بالتركيز عليه

أبدى إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد سعادته بفوز الشياطين الحمر على فولام بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال تين هاج في تصريحاته لـ بي بي سي عقب المباراة: "هذا كان الهدف وقد حققناه. أنا سعيد بالفوز".

وأضاف "لقد أظهرنا شخصية عظيمة. الفريق أظهر العزم المطلوب".

وأوضح "فولام فريق جيد ويجب أن تكون جيدا لتتجاوزه. أعتقد أننا لعبنا جيدا في الشوط الأول، وكان لنا لحظات رائعة في التحول الهجومي، وكان يجب أن نسجل هدفين أو 3".

ورفض تين هاج التعليق على حالتي الطرد في صفوف فولام قائلا: "لا أريد التركيز على ذلك. لقد كانت مرتدة رائعة لنا ولكني أعتقد أن الكل رأى لمسة اليد".

واختتم "المباراة المقبلة في كأس الاتحاد الإنجليزي بعيدة للغاية. سيخرج اللاعبون للتوقف الدولي بينما نحلل الفترة الماضية، الآن سنواجه نيوكاسل وبرينتفورد ثم إيفرتون".

بعد شوط أول سلبي، تقدم فولام عن طريق ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 50 من متابعة للمسة من عيسى ديوب إثر عرضية من ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 70 لعب البديل أنتوني تمريرة إلى سانشو الذي راوغ الحارس لينو ثم لاعب الوسط رييد وسدد ليبعدها ويليان من أمام خط المرمى بيده.

وبعد العودة لتقنية الفيديو، احتسب الحكم ركلة جزاء وقرر طرد ويليان ثم ألكسندر ميتروفيتش بعد دفع الحكم وكذلك ماركو سيلفا المدرب ومساعده بسبب الاعتراض.

ونجح برونو فيرنانديز في تسجيل ركلة الجزاء بنجاح على يسار لينو في الدقيقة 75.

بعدها بدقيقتين، لعب سانشو كرة بينية إلى لوك شاو الذي لعب عرضية إلى سابيتزر ليودعها الشباك كأول أهدافه مع الشياطين الحمر.

وكان الفارق بين طرد ويليان وهدف سابيتزر الذي أهل مانشستر يونايتد لنصف النهائي 265 ثانية فقط.

وتأهل يونايتد لملاقاة برايتون في نصف النهائي، بينما يلعب مانشستر سيتي مع شيفيلد.